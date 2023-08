Der VfB Südharz ist beim TSV Nesselröden zu Gast

Nesselröden In einer Kreisliga-Nachholbegegnung vom vergangenen Wochenende ist die Mannschaft des VfB Südharz im Eichsfeld gefordert.

In der Fußball-Kreisliga wird das Wochenende mit einer Nachholpartie des vergangenen Wochenendes eingeläutet. Der VfB Südharz reist ins Eichsfeld zum TSV Nesselröden, Spielbeginn ist um 19 Uhr.

In der vergangenen Saison mussten sich die Südharzer dem TSV in beiden Duellen geschlagen geben, nun soll es besser laufen. Für die Hausherren ist es das erste Punktspiel in dieser Saison, während die Gäste von Coach Steffen Bethe bei ihrem ersten Spiel einen Punkt bei der SG Pferdeberg holten.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

