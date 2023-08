Aufsteiger SG Bad Grund/Badenhausen hofft auf den Traumstart

Bad Grund In einer Nachholbegegnung vom ersten Spieltag ist die SG am Mittwochabend beim TSV Landolfshausen/Seulingen II im Einsatz.

Gelingt dem Aufsteiger SG Bad Grund/Badenhausen ein echter Traumstart in die neue Saison? In der 1. Kreisklasse Nord tritt die Mannschaft am Mittwoch zu ihrem zweiten Spiel an, die Reise führt nach Seulingen zum TSV Landolfshausen/Seulingen II. Los geht die vom ersten Spieltag nach hinten verlegte Partie um 19.30 Uhr.

In ihrer ersten Begegnung konnte die SG gleich ein Ausrufezeichen setzen und bezwang den TSC Dorste dank eines starken Schlussspurts mit 4:2. Das dürfte bei den Harzern für zusätzliches Selbstvertrauen gesorgt haben. Ganz anders ist die Lage bei den Gastgebern. Die TSV-Reserve kassierte am vergangenen Sonntag eine deutliche 0:5-Klatsche beim SV Rot-Weiß Hörden. Auch wenn es nach dem ersten Spiel noch nicht viel Aussagekraft hat, so leuchtet momentan in Seulingen doch die rote Laterne.

Schaffen es die Harzer, den Schwung mitzunehmen, oder gelingt La/Seu II die direkte Wiedergutmachung - die Frage wird im ersten Duell überhaupt zwischen den beiden Teams geklärt werden.

