Spendenschweinchen sind bereit: Uwe Groth startet Golfmarathon

Es ist inzwischen eine gute Tradition: Jeden Sommer startet Uwe Groth zu seinem Golfmarathon - stets verbunden mit einer Spendenaktion für den guten Zweck. Auch in diesem Jahr wird der Bad Lauterberger wieder von früh bis spät auf dem Platz des GC Rittergut Rothenberger Haus unterwegs sein. Inzwischen steht auch das Datum fest: Am Montag, 7. August, wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang abgeschlagen und geputtet.

Jeden Meter legt der 69-Jährige dabei zu Fuß zurück, so können am Ende des Tages bis zu 50 und mehr Kilometer zusammen kommen. Wichtiger als das Ergebnis auf dem Golfplatz ist Groth bei seinem Marathon aber das Spendenergebnis. In diesem Jahr startet er die Aktion bereits zum 16. Mal, mehr als 52.000 Euro konnte er bislang für den guten Zweck erspielen. „Wir, die Golf spielen können, denen es gut geht und die es sich finanziell leisten können, sind in der Pflicht, auch etwas weiterzugeben an alle, denen es vielleicht nicht so gut geht“, beschreibt er seine Motivation.

Wie im vergangenen Jahr sind die Spenden wieder für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen vorgesehen. Im Stadtteil Grone entsteht derzeit ein Zentrum für Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie ihre Familien. „Jede Spende zählt, auch wenn sie noch so klein ist“, sagt Groth und hofft auf viele Unterstützer. Auch die bekannten Spendenschweinchen hat er wieder aufgestellt, zum einen im Holiday Land Reisebüro in Bad Lauterberg sowie im Clubhaus. Wer gerne spenden möchte, kann sich aber auch direkt unter Telefon 05524/92060 an den Bad Lauterberger wenden.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.