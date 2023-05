Michael Ludwig bleibt Trainer beim TSC Dorste.

Dorste. Der TSC Dorste aus der 1. Kreisklasse Nord setzt auf Kontinuität, Trainer Michael Ludwig steht auch kommende Saison an der Seitenlinie.

Der TSC Dorste setzt an der Seitenlinie auf Kontinuität. Trainer Michael Ludwig bleibt für mindestens ein weiteres Jahr beim TSC. Die Einigung erfolgte zwischen dem scheidenden Fußballfachwart der Dorster, Lutz Wächter, und dem ehemaligen Goalgetter.

Nicht mehr zur Verfügung stehen wird hingegen Co-Trainer Tobias Meister, der in der Winterpause kurzfristig zur Unterstützung eingesprungen war. Für sein hohes Engagement wird er von Vereins- und Spielerseite sehr geschätzt, so der Verein in seiner Mitteilung.

Die Verantwortlichen des TSC hoffen gemeinsam mit den Spielern darauf, die Saison 2023/2024 ähnlich erfolgreich wie die auslaufende Rückrunde gestalten zu können. Der TSC Dorste liegt in der 1. Kreisklasse Nord nach einer starken Aufholjagd aktuell auf dem neunten Tabellenplatz.