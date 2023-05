BG Göttingen feiert mit den Fans den Saisonabschluss

Göttingen. Die BG Göttingen verabschiedet sich nach dem Playoff-Aus gegen den FC Bayern am Donnerstag mit einer großen Saisonabschlussfeier in die Sommerpause.

Nach dem Playoff-Aus der BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern München überwiegt bei den Südniedersachsen der Stolz. Minutenlang feierten die mehr als 3.000 Veilchen-Fans am Sonntag trotz des Saisonendes das Team in der Sparkassen-Arena. Für die grandiose Unterstützung bedankt sich die BG und lädt alle Fans zur großen Saisonabschlussfeier am Donnerstag, 25. Mai, ab 17 Uhr im Monro’s Park (Hospitalstraße 29, Einlass ab 16.30 Uhr) ein.

Höhepunkt der Feier wird die Versteigerung der originalen Spieler-Trikots zugunsten der BG-Nachwuchsarbeit sowie eine Autogrammstunde sein. Ebenso wird es einen Fanartikel-Sonderverkauf geben. Zudem können Fans das Team noch einmal hautnah erleben, bevor sich die Göttinger Spieler in ihren wohlverdienten Urlaub verabschieden.