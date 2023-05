Im Hinspiel setzt sich der SC HarzTor (in rot) mit 1:0 gegen den SSV Neuhof durch. Jetzt kommt es in Neuhof zum erneuten Duell.

Osterode. Am Kranichteich in Neuhof steht das Nachbarschaftsduell zwischen dem SSV und dem SC HarzTor an. Der VfB Südharz trifft auf den TSV Nesselröden.