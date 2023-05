Michelle Wolf (in weiß, hier gegen Osterode) und und die Fußballerinnen des SV Förste stehen im Pokalhalbfinale.

Frauenfußball Frauen des SV Förste stürmen in das Pokal-Halbfinale

Die Fußballerinnen des SV Förste sind dank eines 4:1 (3:1)-Auswärtserfolgs beim FC Gleichen in das Halbfinale des KSN-Kreispokals eingezogen, in dem sich die Kleinfeldteams der NFV-Kreise Göttingen-Osterode und Northeim-Einbeck messen.

Das Duell der beiden Topteams der 1. Kreisklasse startete furios. Michelle Wolf traf zur Förster Führung (2.), Liv Dostal glich umgehend aus (3.), Wolf brachte den SV erneut in Führung (3.). Luca Marie Weber erhöhte für die Gäste in der 8. Minute, danach beruhigte sich das Geschehen. In der 63. Minute setzte Weber dann den Schlusspunkt.