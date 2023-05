TC Grün-Weiß Herzberg: Der Tennis-Nachwuchs startet stark

Herzberg. Vier Nachwuchs-Mannschaften des TC Grün-Weiß Herzberg sind im Einsatz, alle vier dürfen am Ende des Spieltags über einen Sieg jubeln.

Ein erfolgreiches Wochenende erlebte der Herzberger Tennisnachwuchs, Grund zum Jubeln gab es bei allen vier Jugendmannschaften des TC Grün-Weiß.

Den männlichen B- Jugendlichen gelang ein deutlicher Auswärtssieg beim Bovender SV II. Der an Position eins gesetzte Malek Darbas ließ seinem Gegner keine Chance und gewann deutlich 6:2, 6:1. Auch Hannes Chlistalla behielt in seinem Einzel mit 6:2, 6:3 die Oberhand. Den letzten Punkt zum 3:0-Sieg holte das Doppel Ben Schweser/Chlistalla.

Bereits am Freitag reisten die C- Juniorinnen II zum SV Schedetal- Volkmarshausen und gewannen dort 3:0. Jamae Robles und Milena Milanovic gewannen ihre Einzel sehr deutlich 6:0, 6:1 und 6:0, 6:0. Beide traten auch im Doppel an und konnten es 6:1, 6:1 für sich entscheiden.

Auf heimischer Anlage empfingen die C-Juniorinnen die Gäste vom TSV Föhrste. Mia Julie Kerl musste sich ihrer Gegnerin 3:6, 2:6 geschlagen geben. Sophia Schweser hatte keine Mühe und entschied das Einzel 6:1, 6:0 für sich. Das Doppel musste nun die Entscheidung bringen. Ira Brücke/Schweser behielten die Nerven und erzielten mit einem 6:4, 6:4-Sieg den entscheidenden Punkt zum 2:1-Erfolg.

Ihr Punktspieldebüt gaben die Jüngsten des TC GW Herzberg zuhause gegen den TSC Göttingen II und waren mit großem Eifer bei der Sache. In der Kleinfeldstaffel wird zusätzlich zum Tennisspiel noch ein motorischer Wettkampf durchgeführt. Toni Scholtyseck verlor sein Einzel 2:6, 2:6, Elisa Gries gewann 6:3, 6:3. Im Doppel unterlagen Gries/Patrik Dimow mit 4:6, 3:6. Bei den motorischen Übungen starteten die Youngster aber voll durch und konnten jede für sich entscheiden. Da die Motorik hoch bewertet wird, reichte es in der Gesamtabrechnung sogar zum Gesamtsieg und es gab bei den Herzbergern großen Grund zur Freude.