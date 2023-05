Im Hinspiel trennten sich der FC Eisdorf (in rot) und TuSpo Petershütte mit einem 1:1-Unentschieden.

Osterode. In der Fußball-Bezirksliga stehen unverändert Englische Wochen an. TuSpo Petershütte hat dabei am Mittwoch den Nachbarn aus Eisdorf zu Gast.