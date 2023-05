Der VfB Südharz (in rot) spielt in der vergangenen Saison im Viertelfinale des Krombacher-Kreispokals gegen den 1. SC Göttingen 05 II. Die Partie auf dem Sportplatz in Walkenried geht nach 90 torlosen Minuten in das Elfmeterschießen, Südharz gewinnt mit 5:3.