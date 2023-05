SuS Tettenborn blickt auf eine starke Saison zurück

Tettenborn. Die erste Tischtennis-Mannschaft der Tettenborner wird Meister der Kreisliga, die zweite Mannschaft Vizemeister in der 3. Kreisklasse.

Klaus Wille, Andre Lüder und Carsten Jockisch (v.l.) vom SuS Tettenborn bei der Pokalendrunde in Herzberg.

Sehr erfolgreich haben die Tischtennis-Mannschaften des SuS Tettenborn die Saison abgeschlossen, sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft sind zum Aufstieg berechtigt .

Nachdem die zweite Mannschaft etwas Zeit brauchte, um in die Spielserie zu finden, gewann sie in der Rückrunde der 3. Kreisklasse alle Spiele und sicherte sich verdient den Vizetitel. Nur der SG Osterhagen/Lauterberg III musste man letztlich den Vortritt lassen, schlug den Meister in der Rückserie aber deutlich mit 7:1. Drei Spieler aus den Top sechs der Rangliste spielen für Tettenborn. Julian Schlichting wurde bester Einzelspieler, auf Platz drei und sechs folgen Thomas Bock und Uwe Aderhold. Des Weiteren spielten Lukas Neumann, Stefan Tuckermann, Bernd Engelmann, Yves Mielke, Liane Neumann und Susanne Möller .

Die erste Mannschaft konnte sich die Meisterschaft in der Kreisliga sichern. Beim Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Hattorf konnte man einen 7:3-Erfolg verbuchen, somit auf den letzten Metern vorbei ziehen und den Titel erringen. Für den SuS spielten Kristoff Vogt, Klaus Wille, Carsten Jockisch und Andre Lüder. Mit Wille (2.), Vogt (7.) und Jockisch (10.) schafften es drei Tettenborner in die Top zehn des Einzel-Rankings.

Bei der Pokalendrunde in Herzberg verpasste man dann allerdings knapp das Double. Nach dem Halbfinalsieg gegen Förste musste man sich im Finale dem Überraschungsteam aus Windhausen geschlagen geben. Zum Einsatz kamen dabei auch die neuen Spieltrikots, die von der Firma Wesa – Wedler’s Einrichtungshaus in Tettenborn-Kolonie, gesponsort wurden.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!