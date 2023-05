TTC GW Hattorf: Nur der Titel fehlt zur Krönung der Saison

Die Endphase der laufenden Tischtennis-Saison bot gleich für mehrere Teams des TTC Grün-Weiß Hattorf noch einmal Hochspannung.

Da war zum Beispiel das grün-weiße Damen-Team, dass durch einen überraschenden 4:1-Halbfinalsieg gegen den geschwächt angetretenen TTV Geismar II in das Finale des Regionspokals eingezogen war. Am Finaltag dann mussten die Hattorferinnen ihrerseits ohne Bestbesetzung antreten und hatten gegen den TSV Odagsen – gleichzeitig neuer Meister der Bezirksoberliga Süd – trotz tapferer Gegenwehr letztlich keine Chance. Nichtsdestotrotz ist schon das Erreichen des Endspiels ein toller Erfolg. Ebenfalls bis ins Halbfinale konnte die vierten Herren im Kreispokal vorstoßen. Dort unterlagen sie allerdings trotz tapferer Gegenwehr dem TTC GW Herzberg V mit 1:4.

In der Kreisliga bekamen es die zweiten Herren auf ihrer Abschiedstournee zuletzt noch mit dem TTK Gittelde-Teichhütte, dem TTC Pe-La-Ka II und dem TTC Lonau zu tun. Insbesondere das Spiel gegen Gittelde-Teichhütte gestaltete sich spannend, als mehr als Hälfte der gespielten Partien über die volle Satzdistanz ging. Da jedoch am Ende nur die Doppel Ralf Kasparek/Anna Böttcher sowie Roman Tront/Frank Pfeiffer punkten konnten, ging diese Begegnung wie auch die beiden darauffolgenden im Ergebnis deutlich verloren.

Hattorf unterliegt im Titelduell

Auch die ersten Herren mussten auf den letzten Metern der Serie einen entscheidenden Dämpfer einstecken. Als Tabellenführer trat man im Endspiel um die Meisterschaft beim Zweitplatzierten aus Tettenborn an. Da die Gastgeber spielstark, konsequent und auch mit dem nötigen Spielglück auftraten, war für die Grün-Weißen an diesem Abend nichts zu holen. Trotz der Spielgewinne durch Marc Hensel/Mark Stiemerling sowie Olaf Oppermann (2) schnappte sich der SuS Tettenborn wegen des deutlich besseren Spielverhältnisses in seinem letztmöglichen Saisonspiel noch den Meistertitel.

Dem TTC bleibt die vorab bereits gesicherte Vizemeisterschaft, und auch wenn zunächst etwas die Enttäuschung überwog, wurde mit den Gastgebern im Anschluss zünftig angestoßen, Auch Hattorfs Nummer eins Olaf Oppermann konnte kurz nach dem Spiel schon wieder lächeln: „Wenn uns vor der Saison jemand in dieser Klasse den zweiten Platz vorhergesagt hätte, hätten wir das sofort unterschrieben.“

Im letzten Spiel der ersten Herren gegen den TTK Gittelde-Teichhütte gab es dann einen versöhnlichen Abschluss, auch wenn das 7:1-Ergebnis angesichts von gleich vier Fünf-Satz-Spielen, die alle zugunsten des TTC ausgingen, etwas zu hoch ausfiel. Mit den Gästen wurde zusammen mit den parallel spielenden zweiten Herren und dem TTC Lonau noch ein gemeinschaftlicher Saisonabschluss gestaltet. Sportlich gab es zudem noch gute Nachrichten für die Hattorfer: Da der Relegationsgegner TTG Sattenhausen/Wöllmarshausen auf ein Spiel verzichtete, hat man sich sportlich für die Bezirksliga qualifiziert.

Dorfmeisterschaften am 13. Mai

Damit bleibt es bei einem Meistertitel für den TTC Hattorf, den die dritten Herren in souveräner Manier errungen hat – ohne jegliche Niederlage in der 2. Kreisklasse. Nach Abschluss des sportlichen Teils der Saison stehen nun besondere Aktivitäten mit den Dorfmeisterschaften am 13. Mai im Rahmen des 75-jährigen Vereinsjubiläums an. Die Hattorfer freuen sich bereits jetzt über die tolle Beteiligung aus der Dorfgemeinschaft. Schon deutlich vor Ablauf der Anmeldungsfrist ist das Teilnehmerfeld voll belegt.

Die Halle wird am 13. Mai ab 11 Uhr für die teilnehmenden Teams, Angehörige und Besucher geöffnet, der Turnierbeginn ist für 12 Uhr geplant. Neben dem Mannschaftsturnier gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Geschicklichkeitsspielen für Groß und Klein, die sich angelehnt an die „Perfekte Minute“ rund um den kleinen weißen Ball drehen. Dazu werden zudem Übungstische und auch eine Ballmaschine für alle aufgebaut sein, die sich abseits des Dorfturniers in der schnellsten Rückschlagsportart der Welt ausprobieren möchten.

Jeder kann spontan vorbei kommen und sich die Ballkünste der Teilnehmenden anschauen – oder sich mit Leckereien vom Grill oder vom Kuchenbuffet stärken. Die Siegerehrung des Turniers mit Verlosung eines 30-Liter Bierfasses unter den teilnehmenden Mannschaften wird gegen 17 Uhr avisiert, mit gemütlichem Ausklang hinterher.

Teil zwei der grün-weißen „Mailights“ folgt kurz darauf am 16. Mai, wenn das TTVN-Schnuppermobil Halt im Hattorfer DGH macht, um dort in Zusammenarbeit mit dem TTC mit den Schülerinnen und Schülern der Hattorfer Grundschule einen bunten Bewegungsvormittag zu gestalten, der ganz im Zeichen des Tischtennissports stehen wird.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!