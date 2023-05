Ein Osteroder, der zur Stimme von Fortuna Düsseldorf wurde

Vor kurzem ist Dieter Bierbaum im Alter von 80 Jahren verstorben, er war über Jahrzehnte Stadionsprecher bei Fortuna Düsseldorf. Was viele nicht wissen: Bierbaum stammt aus Osterode und hatte bis zu seinem Tod eine enge Verbindung zu seinem Heimatverein, dem VfR Dostluk Osterode. Sein langjähriger Freund und Wegbegleiter Klaus Schulze, ehemaliger Vorsitzender der Roten, erinnert sich und nimmt Abschied.

Schulze schreibt: „Ich wusste, dass sein Gesundheitszustand sich in der letzten Zeit zusehends verschlechtert hat. Doch der plötzliche Tod machte mich und viele andere Menschen sehr traurig. Dieter Bierbaum war Träger der höchsten Auszeichnungen beim VfR, die der Verein verleihen kann. Er war Träger der silbernen und goldenen Ehrennadel. Als besondere Ehre empfand er die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft im Oktober 2022.

Dieter Bierbaum wurde am 2. Juli 1942 in Osterode geboren. Seine Schulzeit verbrachte er ebenfalls hier, ehe er 1955 mit seiner Familie nach Düsseldorf zog. Zum Fußball kam Dieter schon sehr früh, er trainierte mit Freunden schon im Kindesalter auf den sogenannten Brandplatz in der Aegidienstraße. In dieser Zeit kam er auch zum VfR Osterode. Er schwärmte stets von den großartigen Fußballern aus dieser Zeit, Georg Cornehl, Herbert Wolter oder Karl Koch gehörten bis zu seinem Tod zu den Spielern, vor denen er eine große Hochachtung hatte. In Düsseldorf schloss er sich der Fortuna an, der er sich bis Schluss eng verbunden fühlte. Er war unter anderem Vorsitzender des Ehrenrates und Ehrenmitglied des Vereins. Bei mehr als 700 Pflichtspielen fungierte er als Moderator im Rheinstadion und entwickelte sich zu einer Legende.

Beruflich war Bierbaum zunächst Geschäftsführer des deutschen Skiverbandes, ehe er 1971 zum DFB wechselte. Es wurde zum Außendienstleiter von Düsseldorf, wo einige Spiele der WM 1974 stattfanden, ernannt. Durch seine guten Kontakte konnte er die Austragung mehrerer Jugendländerspiele in Osterode erreichen. Nach einem kurzen Abstecher zu Hertha BSC wechselte er wieder nach Düsseldorf. Mit den Gebrüdern Allofs verband ihn seitdem eine Freundschaft.

In den achtziger Jahren unterstütze er auch mit Rat und Tat seinen Heimatverein, begleitete die VfR-Mannschaft bei fast allen Aufstiegsspielen zur Oberliga Nord. Auch später wollte Bierbaum stets über neue Ereignisse aus Osterode informiert werden – und die Ergebnisse seines Vereins. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Sabine, die ihn in den letzten Jahren aufopferungsvoll betreut hat.“

