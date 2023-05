Neuer Anlauf: Gipfeltreffen in der Frauen-Bezirksliga

Am 1. April spielt die SG Wulften/Lindau/Hattorf auf dem Hartplatz in Wulften in der Frauen-Bezirksliga gegen den ESV RW Göttingen II. Die Partie muss nach 50 gespielten Minuten von Schiedsrichter Marc Schramm abgebrochen werden, der Platz ist nach einem kräftigen Regenfällen nicht mehr bespielbar.

Am Dienstag steht in der Frauen-Bezirksliga das Gipfeltreffen an. In einer Nachholpartie treffen die Fußballerinnen der SG Wulften/Lindau/Hattorf als Tabellenzweiter auf den Spitzenreiter ESV RW Göttingen II. Gespielt wird ab 19 Uhr auf dem Sportplatz in Hattorf.

„Für uns ist das eigentlich ein Bonusspiel, aber wenn wir wirklich noch einmal ganz oben angreifen wollen, müssen wir schon punkten“, sagt SG-Trainer Daniel Völker. Sein Team ist seit elf Partien unbesiegt, hat aber leichte Personalsorgen. Es ist der zweite Versuch, die Begegnung auszutragen. Der erste Versuch endete vorzeitig nach 50 gespielten Minuten beim Stand von 0:0 im Dauerregen und Schlamm auf dem Wulftener Hartplatz.