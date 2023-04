Handball Der Nachwuchs der HSG Oha geht in die Punktspielpause

Für einige Jugendmannschaften der HSG Oha standen am vergangenen Wochenende noch Begegnungen an, nun ist die Punktspielrunde aber beendet.

MTV Geismar II – Männliche C-Jugend 39:32 (20:19). „Es war gefühlt ein bisschen mehr drin“, ärgerte sich Trainer Sebastian Heiler etwas und erinnerte sich an das Hinspiel, welches die HSG gewann. Es war insgesamt ein Spiel mit schwachen Abwehrreihen, bei dem vor allem die Gäste defensiv zu schläfrig agierten. „Auf der anderen Seite haben wir das offensiv gut gelöst und hatten eine gute Effizienz“, so Heiler, der das Team gemeinsam mit Robin Großkopf coacht. Zur Halbzeit war beim Rückstand von 19:20 noch alles offen, bis zum 29:30 blieb es knapp. In der Schlussphase hatte Geismar aber mehr zuzusetzen. HSG: R. Weber – Lyko (9), Ahrens (1), J. Weber (2), Brakel (13), Sonntag (3), Koecher (1), Zimmermann, Ramazani (3/1).

Männliche E1-Jugend – HSG Rhumetal 19:15 (9:6). Derbysieg, Meisterschaft und eine weiße Weste mit 12:0-Punkten – die E1-Jugend hat eine tolle Saison in der Staffel A der Regionsklasse hingelegt. „Das war von Beginn an ein souveränes Spiel von uns, in dem wir die Chancen gut genutzt haben“, lobten Torsten Schulze und Jürgen Oehne ihr Team. Die HSG-Jungs lagen nur beim 1:2 zurück, drehten dann aber die Partie. Beim 15:9 (31.) war das Spiel entschieden, Rhumetal gelang nur noch Ergebniskosmetik. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung“, freuten sich Schulze und Oehne über die Meisterschaft. HSG: Kubat, Tschörtner – Schulze (6), Webel (3), Masselot (1), Ehrhardt (2), Ullrich (1), Wassmann (2), Keskin-Hamamcioglu, Hentrich (4).

HSG Plesse-Hardenberg – Männliche E2-Jugend 24:8 (13:3). „Die Jungs haben toll gekämpft, aber Plesse war einfach zu stark“, resümierte HSG-Jugendkoordinator und Trainer Frank Mai. Dabei zeigten die Harzer besonders nach der Pause eine starke Vorstellung. HSG: Koch – Uhrner, Gothe (2), Lux, Gerlach (1), Wemheuer (2), Kirchhoff, Mißling (2), Rütters (1).

Männliche E2-Jugend – SV Einheit Worbis 10:23 (3:10). Auch beim Saisonabschluss gegen Worbis kämpfte das Team von der ersten bis zur letzten Sekunde, hatte gegen die Thüringer aber am Ende das Nachsehen. Bereits im Laufe der Saison betonte Mai immer wieder, dass es sich um ein Lernjahr handle und das gesamte Team tolle Fortschritte mache. „Ich bin stolz auf die Jungs“, lobt Mai. HSG: Koch – Wehmeyer (2), Lux (1), Wemheuer (3), Gothe (2), Mißling (1), Uhrner, Rütters (1), Gerlach, Kirchhoff.

Nachwuchs wird gesichtet

In Weende stand das erste Sichtungstraining der Handballregion Südniedersachsen (HRSN) für den Jahrgang 2011 auf dem Programm. Die HSG Oha schickte eine große Anzahl Spieler aus der männlichen D1- und D2-Jugend zur Vorsichtung, was auch zeigt, wie gut die Jugendarbeit ist. Alle Spieler gaben Vollgas und legten sich voll ins Zeug.

Am Ende nominierte Trainer Alledin Özer sieben HSG-Spieler für die nächste Maßnahme: Ben Ole Bernhardt, Leander Schwerin, Lasse Melzer, Lasse Eichhorn, Mikko Reinholz, Tristan Wode und Levin Wedekind. Die zweite Sichtungsstufe findet am Samstag, 29. April, statt, auch bei diesem Training werden die Jungs wieder ihr Bestes geben.

Nachdem im Jahrgang 2010 Tim Vollrath und Matti Sinram im endgültigen HRSN-Kader waren, zeigt sich auch hier die erfolgreiche Jugendarbeit der HSG.

