Ein Angriffsduo bleibt den Harzer Falken treu

Die Harzer Falken basteln weiter fleißig an ihrem Kader für die kommende Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord. Nun konnten die Braunlager mit Ruven Bannach und Davide Vinci zwei weitere Vertragsverlängerungen bekannt geben, insgesamt stehen damit bereits zehn Spieler für die neue Saison fest.

Der 30-jährige Bannach hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Ausgebildet in den Nachwuchsabteilungen von Braunlage sowie der Hannover Indians, bestritt der damals 16-Jährigein der Saison 2008/09 die ersten Spiele im Seniorenbereich für die damaligen Harzer Wölfe. Zur Saison 2014/2015 wechselte er zu den Scorpions aus Hannover. Ein Jahr später schloss sich der Stürmer dann den Salzgitter Icefighters an. Nach vier Jahren am Salzgittersee kehrte der kernige Angreifer schließlich zur Saison 2021/22 nach Braunlage zurück und wurde schnell ein wichtiger Spieler im Team.

In der vergangenen Saison absolvierte Bannach trotz eines Bänderrisses insgesamt 23 Spiele, dabei erzielte er vier Tore und bereitete neun weitere vor. Auch mit seiner körperlichen Präsenz überzeugte der Linksschütze und ging keiner Auseinandersetzung aus dem Weg, 76 Strafminuten bedeuteten den geteilten Spitzenplatz in der Liga.

36 Scorerpunkte in 25 Spielen

Auch Davide Vinci wird weiter für die Harzer auf Torejagd gehen und hat für ein Jahr verlängert. Der 25-jährige Stürmer kehrte zu Beginn der Saison an den Wurmberg zurück, in 25 Saisonspiele gelangen ihm 12 Tore und 24 Vorlagen – in der teaminternen Scorerliste landete er damit auf Rang fünf.

Ausgebildet wurde er gebürtige Mannheimer in seiner Heimatstadt sowie beim EV Regensburg, wo er auch in der Oberliga spielte. Zur Saison 2019/20 wechselte er zum ersten Mal nach Braunlage und war per Förderlizenz auch für die Saale Bulls Halle aktiv. Nach weiteren Jahren in der Oberliga bei Halle und den Moskitos Essen ist er seit vergangenem Herbst wieder bei den Falken gelandet.

Bewegung gibt es beim Blick auf das Teilnehmerfeld in der Regionalliga Nord. Der Oberligist Crocodiles Hamburg musste kürzlich nach einer Deckungslücke Insolvenz anmelden. Gut möglich, dass die Hanseaten nun einen Neuaufbau in der vierthöchsten Spielklasse anstreben.

