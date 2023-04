Zweite Jugend des TTC GW Herzberg wird kampflos Meister

Herzberg. Im entscheidenden Spiel wartet die zweite Jugend des TTC GW Herzberg vergeblich auf den Gegner, der Titel geht so kampflos an die Grün-Weißen.

Eine irgendwie eigenartige Punktspielwoche liegt hinter den Tischtennis-Teams des TTC Grün-Weiß Herzberg, die noch die letzten Partien der Saison 2022/23 zu bestreiten hatten.

Mit dem Meistertitel der 1. Kreisklasse Jungen Ost kann sich die zweite Jugend des TTC schmücken. Luis Rusteberg, Jona Christian Wedemeyer, Luis Markowski und Ersatzspieler Ben Schweser erzielten auswärts bei der SG Bergdörfer einen 6:4-Sieg, der jedoch im Nachhinein annulliert wurde – es war in einer falschen Aufstellung gespielt worden, die Partie wurde mit 0:10 gewertet. Am folgenden Tag sollte in der Nicolaihalle das Topspiel gegen Scharzfeld folgen. Da die Gäste nicht antraten, ging das Spiel mit 10:0 an die Herzberger. Eine überaus merkwürdige Situation, die trotz der Niederlage am grünen Tisch mit 6:2-Punkten den Meistertitel zur Folge hatte.

Ebenfalls zwei Ansetzungen hatte die erste Jugend zu absolvieren und tat dies zunächst beim Siebten der Bezirksklasse, dem SV Braunlage, mit einem 7:1-Sieg gewohnt sicher. Die Herzberger ließen auch in den einzelnen Sätzen fast gar nichts zu. Den Saisonabschluss sollte das Spiel gegen die SV Union Salzgitter bilden, aber auch hier hatte anscheinend niemand mehr Lust, die Fahrt in den Südharz anzutreten. Auch hier lautete die Wertung kampflos für Herzberg, diesmal mit 7:0. Mit 8:6-Punktens landet die Nachwuchstruppe damit auf Rang vier bei der Endabrechnung.

Für die dritte Herrenmannschaft des TTC ging es beim Saisonfinale zum TTC Förste II. Mit Frank Nolte (1) als zusätzlichem fünften Mann an Bord holten sich der an diesem Tag in Topform aufspielende Stefan Sommer (2), Jamie Joel Hampel (1), Michael Recht (1, nur Doppel mit Hampel) und Marco Peters (1) beim 6:6 einen Punkt, der auf die vierte Tabellenplatzierung jedoch keine Auswirkungen mehr hatte.