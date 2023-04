Jannik Just von der LG Osterode ist in Uelzen schnell unterwegs.

Leichtathletik Jannik Just läuft in Uelzen auf den zweiten Platz

Der 12-jährige Jannik Just von der LG Osterode war kürzlich beim 5 km-Straßenlauf in Uelzen aktiv – und das sehr erfolgreich. Der Wettkampf wurde als Rahmenwettbewerb bei den Niedersächsischen 10 km-Straßenlandesmeisterschaften angeboten.

Bei relativ guten äußeren Bedingungen, aber etwas kühlen Temperaturen von nur acht Grad, mussten die Teilnehmer einen amtlich vermessenen und somit bestenlistenfähigen flachen Rundkurs von zwei Kilometern durch die Uelzener Innenstadt zweieinhalbmal bewältigen. Just präsentierte sich dabei in einer guten Form und konnte in der sehr guten Zeit von 18:51 Minuten überzeugen und damit auch eine persönliche Bestzeit aufstellen.

Just geht das Rennen gut an

Direkt nach dem Start lief der junge Osteroder die geplante Angangszeit an und konnte dieses Tempo mit 3:45 Minuten auf dem ersten Kilometer auch genau halten. Nachdem der zweite Kilometer in der Zeit von 4:00 Minuten dann etwas zu langsam war, da sich Just an einem vor ihm laufenden älteren Athleten orientiert hatte, konnte er den dritten und vierten Kilometer wieder in dem geplanten Zeitfenster absolvieren und so einige Plätze gut machen.

Auf dem letzten Kilometer mobilisierte der Laufsportler der LG Osterode dann noch einmal alle Kräfte. Er rannte die abschließenden 1.000 Meter in starken 3:34 Minuten, überholte dabei noch weitere Läufer und konnte so am Ende den starken zweiten Platz im Gesamteinlauf aller männlichen Läufer belegen. Mit diesem Ergebnis konnte Just am Ende mehr als zufrieden sein. Jetzt heißt es, die Form bis zur Bahnsaison weiter auszubauen, um dort ebenfalls gute Ergebnisse zu erzielen.

