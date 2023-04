Förster Tischtennis-Herren unterliegen im Kampf um den Titel

In den letzten Punktspielen der Tischtennis-Saison war bei der ersten und zweiten Mannschaft des TTC Förste noch einmal für Spannung gesorgt. Zum einen konnte die Erste theoretisch noch die Meisterschaft in der Bezirksklasse erringen, und zum anderen bestand für die Zweite die Chance, in der Kreisliga dem Relegationsspiel gegen den Abstieg zu entgehen.

Gegen den Tabellenführer SG Seulingen/Landolfshausen II benötigte der Tabellenzweite aus Förste einen hohen Sieg, um noch den Titel zu erringen. Das dieses Vorhaben letztlich nicht gelingen sollte, war schnell klar. Die Gäste ließen nichts anbrennen und gingen im Eiltempo mit 6:1 in Führung, für Förste waren nur im Doppel Jorgowski/Steffens erfolgreich. Der TTC zeigte anschließend aber Kampfgeist und eine gute Moral und konnte durch Julian Gropengießer, Alexander Dix, Lutz Dederding und Oliver Steffens auf 5:7 verkürzen. Die letzten beiden Punkte erspielten dann aber die Seulinger Gäste, so dass zum Schluss ein 5:9 aus Förster Sicht heraussprang. Trotzdem konnten sich die Mannen um Lutz Dederding über eine absolut gelungene Saison freuen und mit dem Vizemeistertitel in der Bezirksklasse die Sommerpause einläuten.

Die zweite Herren musste unbedingt noch punkten, um auf direktem Weg den Klassenerhalt in der Kreisliga zu schaffen. Gegen den TTC Lonau gelang dieses Vorhaben beeindruckend, so konnten beim 7:3 Erfolg die ersten zwei Punkte eingefahren werden. Im Spiel gegen den vermeintlich stärkeren Gegner TTC Herzberg III musste noch ein Pünktchen her, um die Mission Klassenerhalt zu realisieren.

Unentschieden reicht Förste II

Das dieses dann punktgenau mit einem 6:6-Unentschieden gelang, war unter anderem der Doppelstärke der Förster zu verdanken. Allein vier Erfolge in den beiden Spielen durch Weber/Sindram (3) und Töpperwien/Ettig standen zu Buche. Die weiteren Siege für die Heimmannschaft errangen Jens Sindram (4), Dennis Weber (2), Sascha Ettig (2) sowie Jannik Töpperwien (1).

Die zweite Jugend beendete ebenfalls die Saison mit zwei noch ausstehenden Spielen. Gegen den TSV Langenholtensen II standen die Förster Nachwuchsspieler kurz vor ihrem ersten Punktgewinn, leider verlor man dann doch knapp mit 4:6. Für die Punkte auf Förster Seite sorgten Marius-Mike Grütz, Julian Claus (2) und Mattis Koecher. Im Heimspiel gegen TTC Göttingen IV gewann man drei Spiele kampflos, da der Gegner nur zu dritt antrat.

Trotz der großen personellen Probleme, die die Förster Tischtennisspielerinnen und -spieler zu bewältigen hatten, kann man von einer positiven Bilanz mit zwei Vizemeistertiteln (erste und dritte Herren) sowie dem Erreichen der Pokalendrunde und Klassenerhalt der zweiten Herren sprechen. Lediglich die vierte Mannschaft muss den Gang in eine tiefere Klasse antreten. Die fünfte und sechste Mannschaft haben sich in ihrer Klasse wacker geschlagen, für die beiden Jugendteams ging es vor allem darum, Erfahrungen im Wettkampfsport zu sammeln.

