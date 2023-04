Langlauf-Saison endet im VIP-Raum von Eintracht Braunschweig

Vor kurzem kam die Skilanglauf-Elite der Region im VIP-Bereichs des Braunschweiger Eintracht-Stadions auf Einladung der Wintersportabteilung von Eintracht Braunschweig zur Abschlussfeier der Tour de Harz zusammen. Mit rund 200 Skibegeisterten war die Veranstaltung im Flachland durch viele weit gereiste Skiläufer aus der gesamten Harzregion sehr gut besucht.

Die Cupwertung der Skilangläufer beginnt traditionsgemäß zum Ende des Sommers mit Skiroller- und Lauf-Wettkämpfen. Gestartet wurde am 28. August in Wernigerode. Nach den Stationen in Clausthal-Zellerfeld und am Seebad Edderitz auf Skirollern, in Benneckenstein und Buntenbock in Crossschuhen, ging es ab 18. Dezember am Landesleistungszentrum Sonnenberg endlich auf Schnee zur Sache. Zwei weitere winterliche Wettkämpfe folgten, der milden und schneearmen Witterung fielen dann aber leider zwei weitere geplante Wettkämpfe zum Opfer.

Insgesamt nahmen 307 Sportlerinnen und Sportler im Alter von 7 bis 78 Jahren aus 27 Vereinen an der diesjährigen Tour de Harz teil. Dabei waren Läufer aus den Landesverbänden Bayern, Sachsen, Hessen, Hamburg, Sachsen-Anhalt sowie natürlich Niedersachsen. NSV-Präsident Andreas Naeschke nahm schließlich die Ehrung der Siegerinnen und Sieger in den Altersklassen vor.

Den Rahmen der Veranstaltung nutzte Naeschke zudem, um national und international erfolgreiche startende Skiläufer des NSV zu ehren. Mit dabei waren Anton Schaper (U18, Sieger Gesamt-Sommerwertung Deutschlandpokal Skilanglauf 2022/2023), Jakob Starmann (U16, Sechster Sommerwertung Deutschlandpokal Skilanglauf 2022/2023), Leon Trebuschenko (U13, Erster Gesamtwertung Deutscher Schülercup), Jannes Nothdurft (U14, Zehnter beim 1. Deutschen Schülercup) und Janne Hausmann (U14, Zehnter beim 2. Deutschen Schülercup).

Abgerundet wurde die Veranstaltung neben Kaffee und Kuchen mit der Übergabe eines Schecks an den NSV in Höhe von 415 Euro für die Loipenpflege im Landesleistungszentrum durch Michael Peuke, zweiter Vorsitzender der Eintracht-Wintersportabteilung.