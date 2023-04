Bovender SV lädt zum Saisonstart im Orientierungslauf ein

Bovenden. Am Samstag richtet der Bovender SV zwei Sprint-Wettkämpfe im Orientierungslauf aus. Interessierte Neulinge können ebenfalls teilnehmen.

Am Samstag, 22. April, kommen rund 100 Läuferinnen und Läufer aus Niedersachsen und Nordhessen für zwei Sprint-Orientierungsläufe nach Bovenden. Damit holt der Bovender Sportverein erstmals den niedersächsischen Saisonstart in dieser Waldsportart nach Südniedersachsen.

Seit knapp vier Jahren gehört der Orientierungslauf (OL) zum Sportangebot des BSV. Nachdem die noch junge Sparte bereits 2021 eine Landesveranstaltung mit 130 Teilnehmenden in Bovenden ausrichtete, organisiert das Team um Trainer Rolf Breckle nun erstmals den niedersächsischen Saisonstart im Sprint-OL. „Typisch für diese Teildisziplin des Orientierungslaufs ist, dass er in urbanem Gelände und Parkflächen stattfindet. Die Herausforderung besteht darin, trotz der hohen Laufgeschwindigkeit die optimale Route zu finden“, erläutert Organisator Breckle. Die Streckenlängen liegen je nach Altersklasse zwischen anderthalb und drei Kilometern.

Vom Wettkampfzentrum an der Sportanlage am Südring gehen die Teilnehmer um 10 Uhr zunächst auf eine circa 15-minütige Strecke durch das Altdorf. Die zweite Etappe startet um 13 Uhr und führt rund um das Bürgerhaus. Auch Interessierte, die Orientierungslauf kennenlernen möchten, können sich auf der zweiten Etappe ausprobieren. Gelaufen werden kann als einzelner Läufer, in Gruppen oder mit der ganzen Familie. Die Strecke kann gemütlich gewandert oder auch sportlich absolviert werden. Startplätze gibt es, solange Karten vorhanden sind.