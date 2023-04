KSB bietet im Mai ein Erlebniscamp für Jugendliche an

Kinder und Jugendliche, die aktiv sind und Lust haben, neue sportliche Dinge auszuprobieren, sind beim Erlebniscamp des Kreissportbundes Göttingen-Osterode auf dem Zeltlagerplatz Stolle südlich von Göttingen genau richtig. Hier bietet der KSB nämlich vom 5. bis 7. Mai ein Erlebniscamp für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren an.

Das Besondere: Durch die Förderung des Landkreises Göttingen konnten die Teilnahmekosten auf 15 Euro inklusive Vollverpflegung, zwei Übernachtungen und Betreuung reduziert werden. So kann gerade auch Kindern aus Familien mit einem nicht so großem finanziellen Freizeit-Budget die Möglichkeit für sportliche Aktivitäten und ein spannendes Wochenende geboten werden.

Abwechslungsreiches Programm

Das Programm ist dabei sehr abwechslungsreich. Geboten wird auf der Stolle Nervenkitzel in der Höhe, wie bei der Riesenschaukel und am Kletterbaum. Oder aber Geschicklichkeit beim Bogenschießen oder auf der Slackline. Wer eher der Typ Schatzsucher ist, findet beim Geocaching seine Herausforderung.

Egal für und an was Interesse besteht, bei diesem Erlebniscamp sind Kinder und Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren genau richtig. Geschlafen wird in den Blockhäusern und mittags wird gemeinschaftlich am Feuer das Essen zubereitet. Nach einem erlebnisreichen Tag gibt es abends Disco, Lagerfeuer und vieles mehr.

Wer Lust bekommen hat, findet weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung online unter www.ksb-goettingen-osterode.de. Bei Fragen steht Jutta Bartsch unter Telefon 0551/ 50469050 zur Verfügung.