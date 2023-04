Fußball-Bezirksliga Derby-Wahnsinn: TuSpo Petershütte siegt in der Nachspielzeit

Osterode. Was für ein Derby! In einem dramatischen Spiel siegt TuSpo Petershütte beim VfR Dostluk Osterode durch zwei Treffer in der Nachspielzeit mit 4:3.