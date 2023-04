Herzberger Tischtennis-Damen unterliegen nach Marathon-Match

Auch während der Osterferien läuft der Punktspiel-Betrieb beim TTC Grün-Weiß Herzberg weiter, allerdings auf Sparflamme. Drei Mannschaften waren im Einsatz.

Das letzte Punktspiel der Serie bestritten die Landesliga-Damen in eigener Halle. Gegen den Tabellennachbarn SV Broitzem hatten sich die Gastgeberinnen schon etwas ausgerechnet, zumal Josefine Höche und auch Ronja Stein, deren Einsätze zunächst fraglich waren, an Bord waren. Einem erfolgreichen Spielverlauf stand so nichts im Wege – außer den Gegnerinnen, die zum Teil mit Glück gleich davonzogen. Während Wills/Schwark erst nach fünf nervenaufreibenden Sätzen gratulieren mussten, fanden Höche/Stein keinen Ansatz, um die Gäste in Bedrängnis zu bringen. Auch das dritte Spiel verlangte von allen Beteiligten inklusive Zuschauern und Coaches einiges ab, am Ende musste sich Höche geschlagen geben.

In den nächsten drei Spielen zeigten die Herzbergerinnen jedoch ihre Kämpferqualitäten und glichen zum 3:3 aus: Jessica Wills zwang die Nummer Eins der Gäste mit klarem Angriffsspiel in die Knie, wobei sie immer besser in Form kam und in den Sätzen drei und vier nur jeweils vier Punkte abgab. Manuela Schwark lieferte sich ebenso wie Stein eine erfolgreiche Fünf-Satz-Schlacht. Auch die beiden nächsten Spiele zogen sich über die volle Länge hin, wobei jedoch Höche ihren Vorsprung nicht in einen Sieg ummünzen konnte. Wills aber hatte das bessere Ende für sich zum 4:4.

Marathon-Match bahnt sich an

Ungläubige Blicke auf die Uhr zeigten tatsächlich an, dass inzwischen schon drei Stunden gespielt wurde – im Normalfall hat ein Spiel dann bereits ein Endergebnis. Offenbar war das auch den Braunschweiger Gästen bewusst, denn sie konnten sich mit 7:4 absetzen. Höche gelang es noch, mit ihrem dritten Fünf-Satz-Spiel den Abstand auf 5:7 zu verkürzen, aber da nun auch bei Wills die Luft ein wenig raus war, war die 5:8-Niederlage der TTC-Damen besiegelt.

Die Herzbergerinnen beenden die Saison damit mit 8:16 Punkten auf dem sechsten Platz. Erfreulich ist, dass im Gesamt-Ranking der Spielerinnen Josefine Höche mit 12:4 Spielen auf Rang zwei liegt, Jessica Wills folgt mit 6:3 Einzeln auf dem sechsten Platz. Am 15. April ist die Mannschaft noch einmal im Einsatz, wenn der Verbandsligist Watenbüttel zum Pokalspiel in der Nicolaihalle antritt.

Siebte Mannschaft unterliegt in Pöhlde

Das letzte Spiel absolvierten auch die Herren der siebten Mannschaft in der 4. Kreisklasse. Dabei mussten sich Michael Brakel (1), Stefan Schröder, Manfred Becker (1) und Jürgen Bergmann im Kampf um Platz drei allerdings mit 3:7 beim TV Pöhlde III geschlagen geben.

Noch zwei Spiele gegen Braunlage und Union Salzgitter muss die Jugendmannschaft absolvieren, ehe sie die Serie 2022/23 abhaken kann. Mit dem Bovender SV kam zwar eine besser platzierte Mannschaft in die Junkernstraße, jedoch mit zwei Ersatzleuten. Das konnten Jamie Joel Hampel, Maximilian Harenberg, Luis Rusteberg und Alina Weber zu ihrem Vorteil nutzen und die Partie mit 7:2 für Herzberg verbuchten. Insgesamt eine recht klare Sache, da nur vier Spiele länger als drei Sätze dauerten.