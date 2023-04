Schwiegershausen. TSV Schwiegershausen will Betrieb auf Sportplatz mit einladenden Umkleiden und Inklusionsschaukel wiederbeleben – was noch auf der Wunschliste steht

Der TSV Schwiegershausen will das Umkleidegebäude auf dem Schwiegershäuser Sportplatz in Eigenregie sanieren

Osterode Gebäudesanierung auf dem Sportplatz in Schwiegershausen läuft

Das Umkleidegebäude auf dem Sportplatz in Schwiegershausen ist in die Jahre gekommen. Dunkle, muffige Räume und nicht mehr zeitgemäße Dusch- und Sanitäranlagen laden die Sportlerinnen und Sportler des TSV Schwiegershausen – der mit mehr als 800 Mitgliedern größte Schwiegershäuser Verein – schon lange nicht mehr auf den örtlichen Sportplatz ein.

Der Wunsch nach Erneuerung schlummert schon lange in den Köpfen der Mitglieder. Ein erster Schritt dazu erfolgte auf der Jahreshauptversammlung 2021: Mehrheitlich stimmten die Vereinsmitglieder dem Antrag auf Übernahme des Gebäudes von der Stadt Osterode zu. Es folgten ein Pachtvertrag mit der Kommune über 15 Jahre und die Beantragung von Fördermitteln vom Landessportbund und vom Landkreis Göttingen.

Die Anträge wurden im vergangenen Jahr mit Unterstützung des Kreissportbunds (KSB) Göttingen-Osterode sowie der Regionalen Koordinationsstelle für Vereine und Verbände eingereicht und beide bereits Ende des Jahres 2022 bewilligt. Ein inzwischen aus Vorstandsmitgliedern und Fachkräften gebildetes Organisationsteam brachte dann auf den Weg, was den Schwiegershäuser Einwohnern aus der Vergangenheit hinlänglich bekannt ist: Kostensparende Eigenleistung ist zunächst gefragt. Später sollen ortsansässige Fachbetriebe herrichten, was von den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern entfernt wurde.

Freiwillige trotzen bei Rückbauarbeiten dem Wetter

Start der Rückbauarbeiten war am 4. März dieses Jahres. Seitdem haben etwa 30 Unterstützerinnen und Unterstützer in zahlreichen Arbeitsstunden bisher drei von der Stadt Osterode zur Verfügung gestellte Container mit Schutt gefüllt und dabei Schnee und Regen getrotzt.

Manch unliebsame Überraschung wartete bisher auf die Freiwilligen. Diverse verlassene Hornissen- und Wespennester traten unter dem Dach zu Tage. Auch ihre Bewohner scheinen sich dort nicht mehr wohl gefühlt zu haben.

Nach der Osterpause sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. Der TSV Schwiegershausen ist weiter auf die Hilfe von Freiwilligen angewiesen. Immerhin will der Verein im Frühjahr auch noch die im vergangenen Jahr aus Spendenmitteln angeschaffte Inklusionsschaukel aufstellen.

Weitere mögliche Ergänzungen für den Sportplatz

Die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Umkleidegebäude ist bis Ende 2023 geplant. Sie ist aber nur der erste Schritt, die Sporttreibenden zurück auf den Sportplatz zu bringen.

Auf der TSV-Wunschliste für die Zukunft stehen weiter eine für den allgemeinen Sportbetrieb, Sportabzeichen-Abnahme und Wettkämpfe gut zu nutzende Sportstätte, ein Container für Großgeräte im hinteren Bereich des Sportplatzes sowie Outdoor-Fitnessgeräte und eine oder zwei Boulebahnen.

Außerdem soll der Geräteraum auf dem Sportplatz mit erforderlichen Kleingeräten gefüllt werden. Letztendlich soll den TSV-Sportlerinnen und Sportlern ab Sommer 2024 der Weg aus der Halle auf den Sportplatz attraktiv gestaltet werden.

Koordinator für die Arbeitseinsätze ist Jugendwart Sven Waßmann. Mit ihm können sich Interessierte persönlich, per E-Mail an jugend@tsv-schwiegershausen.de oder telefonisch in Verbindung setzen. Die künftigen Termine der Arbeitseinsätze findet man auf der Vereins-Website www.tsv-schwiegershausen.de, bei Facebook oder Instagram.