BG Göttingen holt 30 Punkte Rückstand auf – und verliert doch

Die BG Göttingen hat bei der Rückkehr in ihre Heimspielstätte nach dreimonatiger Sperrung einen dramatischen Auftritt gezeigt. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors verlor am Samstagabend gegen Ratiopharm Ulm nach Verlängerung mit 101:108 (89:89, 40:51). Vor 2.695 Zuschauern in der Göttinger Sparkassen-Arena ließen die Gäste den Hausherren in den ersten drei Abschnitten keine Chance. Trotz 30 Punkten Rückstand kämpften die Göttinger weiter und glichen 23 Sekunden vor dem Ende aus, so dass es in die Verlängerung ging. Hier aber gingen den Veilchen die Spieler und die Kräfte aus. Bester BG-Werfer war Geburtstagskind Javon Bess mit 24 Punkten. Für Ulm traf Yago dos Santos am häufigsten (ebenfalls 24 Zähler).

Die Veilchen, die weiterhin auf Peter Hemschemeier (Rückenbeschwerden) und Max Besselink (Unterarmverletzung) verzichten mussten, gingen schnell 5:0 in Front, doch dann kamen die Gäste aus Süddeutschland immer besser ins Spiel und zogen durch einen 0:9-Lauf auf 5:9 davon (4.). Den Hausherren tat weh, dass Till Pape schnell mit zwei Fouls belastet war und den Großteil des ersten Abschnitts auf der Bank Platz nehmen musste. Die Ulmer nutzten dies aus, um ihren Vorsprung weiter auszubauen (8:15/5.). Nachdem Ulms Bruno Caboclo zum 10:17 getroffen hatte, kam BG-Neuzugang Rob Edwards zu seinem Debüt im Veilchen-Trikot (7.). Dem US-Guard fehlte aber noch sichtlich die Bindung. Durch einen Dreier von Mathis Mönninghoff und vier Zähler von Crandall kam die BG zur ersten Pause auf 22:23 heran.

Ulm zieht bis zur Pause davon

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts brachte Crandall sein Team durch ein Drei-Punkte-Spiel zum ersten Mal seit der Anfangsphase wieder in Front (25:23/11.). Aber die Antwort der Ulmer folgte prompt. Juan Nunez schloss den 0:8-Lauf zum 25:31 ab und zwang Moors zu seiner ersten Auszeit (13.). Danach lief es kurzzeitig wieder besser für die Göttinger (29:34/15.). Allerdings blieben die Süddeutschen überlegen und trafen vor allem ihrer Dreier. Yago vergrößerte den Rückstand von außen auf 33:42 – kurz darauf beging Pape sein drittes Foul und musste erneut ausgewechselt werden (17.). Die Ulmer bauten ihren Vorsprung immer weiter aus; Nunez traf zum 37:51 (20.). Kurz vor der Halbzeit verkürzte Rayshaun Hammonds durch eine Drei-Punkte-Spiel auf 40:51.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es fast vier Minuten, bis Frey die ersten BG-Punkte des Abschnitts zum 42:56 erzielte (24.). Doch weder in der Offensive noch in der Defensive fanden die Veilchen zu ihrem Spiel. Nachdem Bess und Crandall zum 46:58 getroffen hatten, ging bei den Göttingern nichts mehr. Die Ulmer konnten schalten und walten, wie sie wollten und zogen durch einen 0:14-Lauf, den Yago per Dreier abschloss, auf 46:72 davon (29.).

Im Anschluss daran gerieten Crandall und Karim Jallow aneinander. Der BG-Guard reagierte nach einem vermeintlich nicht geahndeten Foul an ihm über und attackierte den Ulmer Forward, sodass die Schiedsrichter Crandall direkt disqualifizierten. Zu allem Überfluss droht dem Göttinger nun eine längere Sperre – auf jeden Fall wird er aber beim Heimspiel am Dienstag gegen Hamburg zuschauen müssen.

Rückstand wächst auf 30 Punkte

Nach dem kurzen Schock wuchs der Rückstand auf 30 Zähler an (46:76/29.), aber dann schien diese Situation die Veilchen wachgerüttelt zu haben. Edwards traf seinen ersten Dreier und legte zwei Freiwürfe nach; Frey beendete den Abschnitt mit zwei weiteren Freiwürfen zum 53:76 (30.). Im letzten Viertel zeigten die Göttinger ihr Kämpferherz und waren kaum noch zu stoppen. Zwei Bess-Dreier, vier Punkte von Mark Smith und ein Mönninghoff-Dreier zwangen Ulms Headcoach Anton Gavel zu seiner ersten Auszeit (66:78/35.). Nach dem hohen Rückstand war sogar der direkte Vergleich, das Hinspiel hatten die Göttinger mit neun Punkten Unterschied gewonnen, wieder in Reichweite.

Die Veilchen spielten sich in einen Rausch. Ein Smith- und drei Bess-Dreier brachten die Hausherren auf 80:82 heran, doch Yago und Nunez blieben cool und hielten die BG zunächst wieder auf Abstand (82:87/38.). Aber nun funktionierte auch beim Gavel-Team nicht mehr alles, sodass Pape und Bess wieder auf 86:87 verkürzten (40.). Nach Papes fünftem Foul brachte Yago Ulm von der Freiwurflinie 86:89 in Front. 23 Sekunden vor dem Ende war aber Frey zur Stelle und glich mit einem Drei-Punkte-Spiel zum 89:89 aus – Verlängerung.

In die fünf Extra-Minuten starteten die Göttinger mit einem Frey-Dreier. Doch der Norweger beging kurz darauf sein fünftes Foul, so dass die BG nun keinen echten Aufbauspieler mehr auf dem Parkett hatte. Joshua Hawley brachte die Gäste 92:93 in Front, die Veilchen kämpften, doch Hawley und Tommy Klepeisz bauten die Ulmer Führung auf 97:103 aus (44.). Am Ende konnte die BG die Partie nicht mehr drehen, sicherten sich aber immerhin noch den direkten Vergleich.

„Ich fand unsere Leistung heute sehr enttäuschend. Man hat deutlich gesehen, welches Team mit mehr Energie gespielt hat, und das war leider nicht die BG Göttingen. Dann bekommt man solche Spiele, in denen man 30 Punkte zurückliegt. Wir müssen nicht über das letzte Viertel reden, weil unser Niveau heute nicht gut genug war“, war Moors im Anschluss bedient.