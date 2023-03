Werfertag der LG Osterode: Prasselnder Regen, gute Leistungen

Das Wetter zeigte sich am Samstag beim Werfertag der LG Osterode von seiner schlechtesten Seite. Mit nur wenigen Unterbrechungen prasselte im Jahnstadion der Regen auf die 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus elf Vereine sowie die Kampfrichter ein, gleichbedeutend mit schwierigen Wurfbedingungen bei einem glatten Wurfring und schmierigem Anlauf. Dennoch konnten sich einige Leistungen sehen lassen, so dass sich die Mehrzahl der Wettkämpfer zufrieden auf die Heimreise begab.

Für die beste Tagesleistung sorgte eine Schweizerin. Die 21-jährige Coline Cottier, zurzeit Gast bei der LG Göttingen, warf die 1 kg schwere Diskusscheibe auf starke 41,48 m – ein guter Auftakt in die Freiluftsaison. Für mehrere deutsche Jahresbestweiten sorgten drei Senioren. In der Altersklasse M65 warf Priit Jögi vom VfL Wolfsburg den 600 Gramm-Speer auf 33,20 m, weitere Versuche landeten bei über 32 m. Die 4 kg schwere Kugel in der Altersklasse M75 stieß Helmut Dressler (TSV Germania Dassensen) auf 10,33 m und damit fast einen halben Meter weiter als die bisherige Jahresbestweite. Ebenfalls in der M75 war es Jürgen Rudert (PSV Burg), der den 500 Gramm-Speer auf 31,22 m fliegen lies, ebenfalls Deutsche Jahresbestweite.

Grundsätzlich zufrieden war Trainerin Ilse Bannenberg von der LG Göttingen mit den Wurfleistungen ihrer Gruppe. Bei den Frauen flog der Speer von Laura Bleeken auf gute 36,64 m und der Diskus von Svea Betker auf 31,12 m. Bei der AK U18 freute sich Judith Prensa Aupetit über 10,20 m im Kugelstoßen und 31,30 m im Speerwurf (500 Gramm). Bei den Männern war es Jonathan Kulp, der mit 47,09 m im Speerwurf, 36,34 m im Diskuswurf und mit 11,22 m im Kugelstoßen überzeugte. In der M14 siegte Gabriel Prensa Aupetit mit guten 34,49 m im Speerwurf und 31,54 m im Diskuswurf.

Bei der M13 gewann den Ballwurf Hannes Heidenreich (HGL Wernigerode) mit guten 44,00 m vor Nane Thomsen (LG Göttingen) mit 40 m, der sich im Speerwurf mit 30,17 m zu 29,80 m revanchierte. Ältester Teilnehmer war in der M80 Diethard Rudolph von der LG Eichsfeld, der 17,41 m mit dem Diskus erzielte. 35,17 m war hier die Siegerweite von Volker Denecke (LG Altes Amt) in der M60. Um etwas mehr als zwei Meter verfehlte mit 29,26 m Christine Piehozki (MTV Schöningen) ihre Jahresbestweite im Diskuswurf der W45.

Alle Ergebnisse können unter www.lg-osterode.de eingesehen werden.