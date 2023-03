Die Tischtennis-Pokalendrunden finden in Herzberg statt

Im Tischtennis-Kreispokal des Altkreises Osterode stehen die Teilnehmer an der Endrunde fest. Als Gastgeber der Endrunde in den beiden Wettbewerben (Kreisliga/1. Kreisklasse sowie 2. bis 4. Kreisklasse) wird in diesem Jahr der TTC Grün-Weiß Herzberg fungieren. Gespielt wird am Sonntag, 23. April, in der Nicolaihalle.

Die Halle öffnet für alle Teams um 10 Uhr, die Auslosung der Halbfinalbegegnungen erfolgt um 10.30 Uhr. Ab 11 Uhr geht es an den Tischen dann um den Einzug in das jeweilige Finale. Die Endspiele sind ab circa 14 Uhr vorgesehen.

Im Wettbewerb der Kreisliga/1. Kreisklasse haben sich die Kreisligisten SuS Tettenborn, TTC Förste II und TTC Pe-La-Ka II qualifiziert. Komplettiert wird das Feld vom FC Windhausen aus der 1. Kreisklasse, der mit der SG Osterhagen/Lauterberg und dem TTC GW Hattorf bereits zwei starke Kreisligisten aus dem Weg geräumt hat.

Im Wettbewerb der 2. bis 4. Kreisklassen sind die Gastgeber aus der Welfenstadt gleich doppelt vertreten. Sowohl die vierte Mannschaft des TTC als auch die fünfte Mannschaft stehen in der Endrunde. Zudem sind der TSV Schwiegershausen sowie der TTC GW Hattorf IV dabei. Alle teilnehmenden Teams spielen in der 2. Kreisklasse, kennen sich also bestens.