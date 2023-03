Erste Mannschaft des TTC Grün-Weiß Herzberg siegt zu Hause

Herzberg. In der Bezirksklasse holt die erste Herrenmannschaft des TTC GW Herzberg einen 9:4-Heimsieg – nicht zuletzt dank weiblicher Unterstützung.

Zwei Siege und zwei Niederlagen – so lautete die Wochenbilanz für die Tischtennismannschaften beim TTC Grün-Weiß Herzberg.

Die erste Herrenmannschaft musste gegen den SCW Göttingen IV wegen Termin- und Krankheitsausfällen auf Josefine Höche und Michael Winter aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen – eine gute Wahl, wie sich herausstellen sollte. Nachdem die Gastgeber endlich einmal vom Glück geküsst wurden und mit 2:1 aus den Doppeln kamen, gingen die nachfolgenden Spiele bis zum 5:4-Zwischenstand stets pari an Heim und Gast.

Während fast alle die Akteure komischerweise Fehlangaben fast schon am laufenden Band produzierten, etliche Sätze zum Teil in die extrem-Verlängerung gingen (Karsten Kühne holte einen Durchgang mit 19:17 gegen Christian Göken), blieb es zwischen dem Tabellendritten und dem Letzten der Bezirksklasse eine Partie auf Augenhöhe. Erst im zweiten Durchgang gelang es durch klare Siege von Böttcher, Kühne, Becker und Hartmann, den 9:4-Endstand herbeizuführen. Letztlich war das Endergebnis nur eine statistische Sache, da aufgrund bereits absolvierter Spiele auch Höche und Winter schon den potenziellen Siegpunkt erspielt hatten.

Nicht so gut lief es bei der dritten Mannschaft in Hattorf. Nach 0:3-Rückstand holte Lutz Peters den ersten Punkt, blieb jedoch auch im weiteren Verlauf im zweiten Einzel zunächst der einzige Scorer. Nur Stefan Sommer konnte bei der 3:7-Niederlage zudem noch ein Spiel gewinnen.

In der Aufstellung Jamie Joel Hampel, Maxim Ruder, Maximilian Harenberg und Luis Rusteberg trat die erste Jugend beim Tabellenführer VfL Oker II an. Bis zum 4:4 konnten die Herzberg gut mithalten. Das Doppel Hampel/Harenberg sowie Hampel (2) und Ruder gewannen ihre Spiele Harenberg konnte seinem Gegner jedoch wenig entgegensetzen und die beiden restlichen Spiele gingen mit viel Glück beide im fünften Satz mit 9:11 an die Gastgeber zum 4:7.

Bei der SG Rhume II trat die bestens eingespielte dritte Jugend mit Ben Schweser, Juline Marwede, Michelle Podolski und Antonia Haut an. Nach dem Gewinn der Eingangsdoppel sowie zwei verlorenen Einzeln ließen die Grün-Weißen jedoch nicht nach und sicherten sich mit einer konzentrierten Leistung alle folgenden Spiele zum verdienten und deutlichen 8:2-Sieg.