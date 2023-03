Bezirksliga-Spiele der Altkreis-Mannschaften fallen aus

Osterode. In der Fußball-Bezirksliga fallen alle Partien mit Beteiligung der Altkreis-Mannschaften aus. Auch in den anderen Ligen drohen noch Spielabsagen.

Auch an diesem Wochenende sind etliche Plätze der Region noch für den Spielbetrieb gesperrt.

Schon frühzeitig ist in der Fußball-Bezirksliga klar, dass die vier Altkreis-Vereine ein spielfreies Wochenende haben. Aufgrund weiterhin nicht bespielbarer Plätze wurden sowohl das zwischen dem SV Rotenberg und dem VfR Dostluk Osterode als auch die Heimspiele des FC Eisdorf gegen die SG Dassel/Sievershausen und von TuSpo Petershütte gegen die SG Werratal bereits am Freitagvormittag abgesagt.

Auch in den anderen Fußballligen sind Spielabsagen durchaus wahrscheinlich, so dass das Programm der heimischen Teams am Wochenende einmal mehr sehr ausgedünnt sein könnte.