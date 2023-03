Roringer Rope Skipper räumen bei Landesmeisterschaft ab

Lüneburg. Der TV Roringen geht mit mehreren Mannschaften an den Start. Neben etlichen Titeln freuen sich die Teams auch über die Qualinormen für die DM.

Die Rope Skipper des TV Roringen im Einsatz bei der Landesmeisterschaft in Lüneburg.

Für die Rope Skipper des TV Roringen ging es am vergangenen Wochenende in das verschneite Lüneburg, um sich mit den anderen Teams bei den Landesmeisterschaften zu messen. Ziel war die Marke der Qualifikationspunkte für die nationalen Wettkämpfe zu erspringen.

Das erste Mal trat Team Drei, bestehend aus Hanna Gößner, Emma Sladek, Lea Grgic, Lotta Hildebrandt und Mirjam Rölleke, an. „Ein toller erster Wettkampf“, so Trainerin Astrid Reinhardt. Die Kleinen hatten nicht nur jede Menge Spaß beim Wettkampfgeschehen, sondern haben auch klasse Leistungen gezeigt. Mit zahlreichen Auszeichnungen, einem Landesmeistertitel und vielen neuen Ideen, konnte das Team den Wettbewerb beenden.

Genauso stolz war Reinhardt natürlich auch auf Team Eins und Zwei. Marlene Gracjar, Marlene Bringmann, Luisa Sladek und Philine Gäbel sicherten sich wir ihre jüngeren Teamkolleginnen den Landesmeistertitel. Die Freude war groß, besonders bei der Bekanntgabe der Ergebnisse, denn für das Quartett war es erstmalig eine Qualifikation für die Deutschen Teammeisterschaften. Die harte Arbeit und das viele Training haben sich gelohnt und nun darf das Team Zwei gemeinsam mit den älteren Teamkolleginnen auf die Deutschen Meisterschaften Ende April hinarbeiten.

Teams Eins glänzt einmal mehr

Denn auch Team Eins um Aenne Banasch, Annika Reinhardt, Enja Kubitschke, Svenja Reinhardt und Viviane Simon konnte als drittes der drei Roringer Teams in ihrer Klasse den Landesmeistertitel zum wiederholten Male sichern und sich auch gleich die Qualifikation für die DM auf das Konto schreiben. Team Eins glänzte dabei in allen Disziplinen und hatte am Ende des Tages die Qualifikationsnorm für die Deutsche Teammeisterschaft mehr als erfüllt.

Beim Niedersächsischen Wheel Wettkampf konnten zudem alle Roringer Teams die Qualifikation für den nationalen Wettbewerb erspringen. Erstmals für die Südniedersachsen angetreten, konnten Aenne Banasch und Carla Vogeler einen tollen vierten Platz erringen. Enja Kubitschke und Viviane Simon holten die Bronzemedaille, die Goldmedaille ging an Annika und Svenja Reinhardt. Im jüngeren Jahrgang der 12 bis 15-Jährigen holten Marlene Gracjar und Marlene Bringmann die Silbermedaille.