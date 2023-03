Förste. In der 2. Kreisklasse bekommt es der TTC Förste III mit den beiden Spitzenmannschaften der Liga zu tun – und holt insgesamt drei Punkte.

Tischtennis Der TTC Förste III trumpft in den Spitzenspielen groß auf

Die dritten Tischtennis-Herren des TTC Förste hatten in der 2. Kreisklasse zwei Spiele zu bestreiten. Dabei gelangen gegen die Topteams der Liga Punktgewinne.

Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TTC GW Hattorf III ging man voll motiviert ans Werk. Nach ausgeglichenem Beginn, es punkteten Bosse/Behrens im Doppel, erspielten sich die Förster immer wieder eine knappe Führung, die man bis zum 6:5 aufrecht erhalten konnte. Da das letzte Doppel jedoch klar an die Hattorfer ging, trennte man sich in diesem Spitzenspiel leistungsgerecht 6:6. Tags darauf ging es zum Tabellenzweiten TTC GW Herzberg IV. Der Schwung vom Vortag konnte uneingeschränkt mitgenommen werden, und man siegte mit 7:0 und eroberte so selbst den zweiten Platz. Für die Erfolge waren T. Bosse/R. Behrens (3), S. Ettig/J. Ettig (1) sowie im Einzel Thorsten Bosse (4), Rüdiger Behrens (1), Sascha Ettig (3) und Jason Ettig (1) verantwortlich.

Remis im Abstiegskampf

Die zweiten Herren konnten in der Kreisliga ein wichtiges Unentschieden gegen den Abstieg erspielen. Beim Tabellennachbarn TTC Pe-La-Ka II sah es zuerst nach einer deutlichen Niederlage aus, lag man doch 0:3 und 1:4 zurück. Beim Stand von 5:2 für die Seestädter besannen sich die Förster auf ihre Stärken und holten Punkt für Punkt auf. Als sich Jeremy Ettig jedoch nach einem hart umkämpften Spiel zum 4:6 beugen musste, ging es mit einer schwierigen Ausgangslage in die Schlussdoppel. Hier hatten die Förster das bessere Ende auf ihrer Seite und so trennte man sich letztlich leistungsgerecht 6:6. Die Punkte für Förste gewannen D. Weber/J. Sindram, J. Töpperwien/J. Ettig, Dennis Weber, Jannik Töpperwien sowie Jens Sindram (2).

Die fünfte Mannschaft hatte den TV Pöhlde III zu Gast. Ein Doppelerfolg durch Daniel Gross/Violetta Matantz und ein Sieg durch Matantz waren die Ausbeute bei der eingeplanten 2:7-Niederlage.

Die zweite Jugend musste zum SV Obernfeld III reisen. Marius-Mike Grütz und Julian Claus konnten bei der 2:8-Niederlage die zwei Punkte für die Förster einfahren.