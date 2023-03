Beim TTC GW Herzberg sorgt die Jugend für die Höhepunkte

Nach der Ausrichtung der 41. Stadtmeisterschaften sind die Tischtennis-Teams des TTC Grün-Weiß Herzberg wieder zum Punktspiel-Alltag zurückgekehrt. Acht Begegnungen mussten absolviert werden.

Den größten Coup landete dabei die zweite Jugend mit Luis Rusteberg, Alina Weber und Jona Christian Wedemeyer, die nach einer konzentrierten Leistung gegen den TSV Elvershausen mit 4:1 die Endrunde im Kreispokal erreicht hat. Die weiteren Teilnehmer kommen vom TTC Pe-La-Ka, TuSpo Drüber und RW Obernfeld. Auch die vierten und fünften Herren stehen in der Endrunde. Sie werden dabei ein Heimspiel erleben, da das sogenannte „Final Four“ in der Nicolaihalle ausgetragen wird.

Die zweite TTC-Jugend war in der 1. Kreisklasse noch gegen TTC Pe-La-Ka gefordert. Hier setzte sich das Team gemeinsam mit Niels Vogt nach einem 2:3-Rückstand am Ende doch sicher mit 7:3 durch.

Die dritte Jugend war in der 3. Kreisklasse als Tabellenzweiter Gastgeber für den TTC Göttingen IV. Obwohl die Göttinger in der Elfer-Staffel als Siebter ein vermeintlich leichter Gegner zu sein schienen, ging es knapp zur Sache. Die Herzberger konnten sich zwar auf 5:2 absetzen, dann konnten die Gäste aber zum 5:4 verkürzen. Mika Rohrmann sicherte mit einem Drei-Satz-Erfolg schließlich den Herzberger 6:4-Sieg.

Sieg und Remis für den TTC II

Nur im Gebiet des Altkreises Osterode bewegten sich die Herren der Mannschaften zwei bis vier. Die zweite Mannschaft empfing zunächst den TTC GW Hattorf II. In Bestbesetzung machten Josefine Höche, Michael Winter, Sebastian Lagershausen und Jörg Zupke auch in den auszutragenden Spielen (Hattorf trat nur zu dritt an) reinen Tisch und siegten mit 7:0. Schwieriger war die Aufgabe gegen den TTK Gittelde-Teichhütte, gegen die Stefan Schröder einspringen musste. Nach ausgeglichenen Doppeln und ebensolchen Einzeln (3:3), bei denen Schröder gegen Rahmann erst im fünften Satz knapp verlor, konnten Höche,Winter und Zupke sogar einen 6:3-Zwischenstand erkämpfen. Die drei folgenden Partien gingen aber an die Gäste, so dass doch nur ein Remis beim 6:6 heraussprang.

Die dritte Mannschaft setzte sich beim TTC GW Hattorf II rasch mit 5:1 ab, nach zwei Verlusten brachten erst die weiteren Einzel von Florian Huppert und Marco Peters die fehlenden Zähler zum 7:3 Sieg. Obwohl die Mannschaft tags darauf gegen SuS Tettenborn fünf Spieler aufbot, ließen sich die Gäste nicht beeindrucken und fuhren Sieg um Sieg ein. Nach nur rund eineinhalb Stunden stand mit 0:7 das der Leistung nicht gerecht werdenden Endergebnis fest.

Die gleiche Erfahrung musste die vierten Herren an eigenen Tischen machen. Gerhard Walter, Raja Schrader, Frank Nolte und Uwe Bischoff hatten beim 0:7 gegen den TTC Förste III kaum Chancen auf einen Punktgewinn, obwohl die Mannschaften in der Tabelle nur ein Platz trennt.