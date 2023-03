Kreisliga-Fußball in Osterode: Das sind die Paarungen

Kreisliga: Im Altkreis-Derby schlägt der VfB Südharz den Rivalen SC HarzTor auf heimischem Feld. Das Rückspiel soll am 14. Mai ab 15 Uhr in Barbis stattfinden. Doch schon an diesem Wochenende wollen beide Mannschaften in die Rückrunde starten.

Zum Rückrundenauftakt startet die Kreisliga am morgigen Sonntag direkt mit zwei Topspielen. Spitzenreiter Göttingen 05 II erwartet den Vierten vom SC HarzTor. Im Verfolgerduell stehen sich Südharz (3. Platz) und Groß Schneen (2.) gegenüber. Die Top vier der Liga sind an diesem Wochenende also unter sich. Der SSV Neuhof erwartet zudem die SG Pferdeberg. Bis auf die Partie des SCH in Göttingen (13 Uhr) werden alle Spiele um 15 Uhr angepfiffen.

1. SC Göttingen 05 – SC HarzTor. Direkt zum ersten Punktspiel im Jahr 2023 muss der SC HarzTor beim Spitzenreiter in Göttingen antreten. Viel schwerer könnte die Aufgabe nicht sein. Dennoch sollten die Harzer in der Unistadt nicht chancenlos sein. Gerade der 5:1-Erfolg aus dem Hinspiel macht Mut. Für die Göttinger war es allerdings auch die letzte Niederlage in der Saison. Seitdem ist man zwölf Spiele ungeschlagen und hat sich an der Tabellenspitze abgesetzt. Ein Vorteil könnte zudem sein, dass das Spiel auf dem heimischen Kunstrasenplatz im Maschpark stattfindet.

VfB Südharz – TSV Groß Schneen. Zum Verfolgerduell stehen sich am Sonntag auf dem Zorger Kunstrasenplatz der VfB Südharz und der TSV Groß Schneen gegenüber. Mit jeweils 26 Punkten liegen beide Teams nur vier Zähler hinter Tabellenführer Göttingen 05 II. Es zählt also nur ein Sieg, um am Spitzenreiter dranzubleiben. Die Südharzer sind aber gut in Form und präsentierten sich in ihren Testspielen in Torlaune. 19 Treffer erzielten die Walkenrieder in vier Partien. Gegen Groß Schneen muss sich der VfB aber auch auf die Defensive konzentrieren. Mit Yüsüf Beyazit (19 Tore) kommt der aktuelle Toptorschütze nach Zorge.

SSV Neuhof – SG Pferdeberg. Zum Duell der Tabellennachbarn kommt es am Sonntag in Neuhof. Die Gäste haben allerdings sieben Punkte mehr als der SSV und haben mit erst 13 Gegentoren die beste Defensive. Die Neuhofer müssen sich aber auf sich selbst konzentrieren und schnell Punkte sammeln um den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Ob das Spiel allerdings stattfindet ist völlig offen.