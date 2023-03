JFV Rhume-Oder: B-Jugend startet Rückrunde

Die B-Jugend von JFV Rhume-Oder beendet die Rückrundenvorbereitung, die Punktspiele starten am Sonntag, 12. März, in Northeim. Nach sechswöchiger Vorbereitung geht das Team optimistisch in die Rückrunde, die am Sonntag um 11 Uhr beim FC Eintracht Northeim II beginnt. „Die Jungs haben top mitgezogen, alles rein gehauen, sofern es die teilweise schwierigen Bedingungen zuließen.“

Nach nur wenigen Einheiten auf dem Platz, ging es als Ausweichort oft in die Halle, zum Kraftzirkel oder zum Spinning. Zum Abschluss der Vorbereitung besuchten die Grün-Schwarzen ein Trainingslager, das den Zusammenhalt des Teams nochmals stärkte, ebenfalls wurden einige Testspiele absolviert. „Wir haben in der Vorbereitung nochmals den Blickpunkt auf den sowieso schon super Zusammenhalt in der Mannschaft gelegt, neben vielen abwechslungsreichen Trainingseinheiten einige teambuildende Maßnahmen mit eingebaut.“

Hier ein Überblick der Testspiele: