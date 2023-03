LG Osterode beim Crosslauf in Braunschweig

Braunschweig. Vier Athleten der LG Osterode haben an den Bezirksmeisterschaften im Crosslauf teilgenommen.

Vier Nachwuchsläufer der LG Osterode haben bei den Bezirksmeisterschaften im Crosslauf in Braunschweig mit drei Podestplatzierungen überzeugt. Je nach Altersklasse bewältigten die Starter einen Rundkurs von 550 Metern.

Joris Töpperwien (Jahrgang 2016) musste die Runde in der Altersklasse M7 einmal absolvieren. Nach dem Start setzte er sich an die Spitze des Feldes, ließ im Verlauf des Rennens aber einen anderen Athleten vorbeiziehen. In der Zeit von 2:30 Minuten belegte er Platz zwei.

So schneiden die anderen drei Athleten ab

Dana Vogt und Lieske Minde (beide Jahrgang 2011) liefen die Runde in der Altersklasse W12 zweimal. Beide Läuferinnen zeigten eine kämpferische Leistung. Für Vogt bedeutete die Zeit von 4:42 Minuten den zweiten Platz, für Minde blieb die Uhr bei 4:51 Minuten stehen, sie belegt Platz fünf.

Jannik Just (Jahrgang 2010), in der Altersklasse M13 ebenfalls über zwei Runden, versuchte, zwei Konkurrenten des Braunschweiger Laufclubs (BLC) zu folgen. Das hohen Tempo konnte er aber nicht lange halten. Er belegte in der Zeit von 4:07 Minuten den dritten Platz. Mit diesem guten Mannschaftsergebnis konnten die LGO-Athleten zufrieden die Heimreise antreten.

