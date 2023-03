Die Harzer Falken aus Braunlage wollen an die Spitze

Braunlage. Noch zwei Begegnungen in der Hauptrunde: Die Harzer Falken spielen an diesem Wochenende gegen die TAG Salzgitter Icefighters und gegen den Hamburger SV.

Das Braunlager Eishockeyteam Harzer Falken tritt am heutigen Freitagabend, 3. März, ab 20 Uhr beim Auswärtsspiel in Salzgitter an. Es handelt sich um das vorletzte Spiel für die Falken in der Hauptrunde der Regionalliga Nord.

Wenn die Braunlager die Jadehaie vom ECW Sande noch von der Tabellenspitze verdrängen wollen, müssen sie gewinnen – nicht unbedingt ein Kinderspiel, denn die Icefighters stehen an dritter Stelle hinter den Braunlagern. Mit 56 Punkten haben sie jedoch keine Chance mehr auf die Tabellenspitze.

Am Sonntag steht dann das letzte Hauptrundenspiel für die Falken an: ein Heimspiel gegen den Hamburger SV. Los geht es um 19 Uhr im Wurmbergstadion.