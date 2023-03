Tischtennis im Altkreis Osterode: Die Ergebnisse

Herzberg. TTC Herzberg und TTC PeLaKa berichten von den Erfolgen und Misserfolgen ihrer Mannschaften von der Landesliga bis in die Kreisklassen.

Mit 13 Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen in den vergangenen zwei Wochen befinden sich die meisten Teams des TTC Grün-Weiß Herzberg auf Rang 4 oder besser platziert. Der TTC PeLaKa verbuchte zwei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen.

Mit einem furiosen Auswärts-Sieg beim Landesliga-Schlusslicht RSV Braunschweig V überraschten die TTC-Herzberg-Damen. Josefine Höche, Jessica Wills, Manuela Schwark und Ronja Stein deklassierten die Gastgeberinnen in der Rekordzeit von 90 Minuten mit 8:0, nur zwei Sätze wurden abgegeben.

An eigenen Tischen klappte das leider nicht ganz so gut: Gegen den TSV Sandkamp stand Alina Steinmetz für die erkrankte Wills mit im Aufgebot. Die Gäste zogen rasch auf 3:0 davon, Höche verkürzte auf 1:3. Nach einem 3:6 Zwischenstand, bei dem auf Herzberger Seite Siege von erneut Höche und Schwark zählten, erkämpfte sich Stein in einem überaus spannenden Fünf-Satz-Spiel den 4:6-Punkt. Allerdings konnte nur noch Höche ihr drittes Einzel gewinnen und die 5:8 Niederlage lässt die Mannschaft aktuell auf den vierten Rang fallen.

Bezirksliga

Mit Josefine Höche und Sebastian Lagershausen als Verstärkung fuhren die Bezirksklasse-Herren zum Bovender SV IV. Nach dem 3:3 Zwischenstand, zwei Doppel wurden gewonnen, erarbeiteten Gabriel Becker, Höche und Lagershausen einen Vorsprung zum 6:3, den das obere Paarkreuz mit Philip Böttcher und Karsten Kühne (nach Zwei-Satz-Rückstand) ausbauten, den Schlusspunkt zum 9:3 Sieg setzte erneut Becker.

Die 1. Herrenmannschaft des TTC PeLaKa lieferte in der Bezirksliga gegen den SC Weende Göttingen III einen wahren Krimi ab: Der Start war wenig verheißungsvoll. Lediglich das Doppel Janis Högemann/Christoph Klein konnten punkten, die beiden anderen Eingangsdoppel gingen jeweils im fünften Satz verloren. Nach den Spielen im vorderen Paarkreuz stand es 1:4 für die Gäste. Ein Zwischenspurt brachte die 5:4 Führung durch Thomas Büschleb, Anton Gaun, Torsten Nickel und Jan Lossie. Nach der erneuten Führung der Weender konnte Büschleb zum 6:7 verkürzen. Nickel mit Fünfsatzsieg, Lossie und das Schlussdoppel Högemann/Klein brachten dann doch noch den so wichtigen 9:7 Erfolg. Das Team verbessert sich damit auf Platz sechs der Tabelle.

Kreisliga

Die PeLaKa-Damenmannschaft hatte den Tabellenzweiten vom Tuspo Weende I zu Gast. Da beide Doppel verloren gingen begann die Aufholjagd durch Einzelsiege von Nina Stövesand, Bettina Oepkes und Aavje Friedmann zum 3:5. Im Schlussspurt erkämpften Christiane Meyer und eine stark spielende Friedmann das nicht erwartete 5:5 Unentschieden. Eine Woche später war im Auswärtsspiel beim TSV Hilwartshausen nichts zu bestellen und man unterlag glatt mit 0:6.

Auswärts stark präsentierte sich die 2. Mannschaft der Herzberger. Sowohl beim TTC Förste II als auch beim stark ersatzgeschwächten TTC PeLaKa II setzte sich die Truppe um Kapitän Michael Winter mit 7:1 durch. Für den Ehrenpunkt auf PeLaKa-Seite sorgte Jan Lossie. Bei den Herzbergern waren Josefine Höche, Sebastian Lagershausen und Jamie Joel Hampel gegen PeLaKa mit an Bord, Jörg Zupke gegen den TTC Förste. Rang drei der Kreisliga ist die aktuelle Position der schlagkräftigen Mannschaft.

Hinter der dritten Herren des TTC Herzerberg mit Lutz Peters, Marco Peters, Jamie Joel Hampel, Michael Recht, Florian Huppert und Stefan Sommer liegen kräftezehrende Spiele. Foto: TTC Herzberg / Verein

Und so lief es für Herzbergs 3. Mannschaft

Fleißig war die dritte Mannschaft der Herzberger mit drei erledigten Partien. Nach einem kräftezehrenden 7:5 Sieg gegen die SG Osterhagen/Lauterberg folgte ein 7:0 Sieg in der Nicolaihalle gegen den TTC PeLaKa II.

Am Ende der Woche erzielten die Welfenstädter in einem intensiven Spiel gegen TTC Lonau erneut ein 7:5. Obwohl die Lonauer gleich mit 3:0 davonzogen, konnten die Herzberger durch Lutz und Marco Peters sowie Michael Recht ausgleichen. Weitere Siege von Jamie Joel Hampel und Michael Recht machten die Schlussdoppel erforderlich, die beide relativ klar an Grün-Weiß gingen. Außer den Genannten standen noch Florian Huppert und Stefan Sommer im Kader.

Kreisklassen

In der 2. Kreisklasse gab es drei Spiele mit Herzberger Beteiligung: Die 4. Mannschaft unterlag mit Stefan Sommer (1), Gerhard Walter, Frank Nolte (1) und Uwe Bischoff (1) beim TTC Hattorf III mit 3:7. In gleicher Aufstellung fuhren die Herzberger einen 7:1 Sieg gegen den TTV Scharzfeld II in eigener Halle ein.

Die 5. Vertretung mit Björn Wiegand (1), Ralf Kellner, Petra Kuhn (1) und Thomas Röth konnte leider kein Kapital gegen die nur zu dritt angetretenen Gastgeber vom TSV Schwiegershausen schlagen, in Summe mit vier kampflos ergatterten Spiele reichte es immerhin zum 6:6 Unentschieden.

Für die 3. Herrenmannschaft des TTC PeLaKa ging es zu Hause gegen den TSV Steina I in der 3. Kreisklasse um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Nach ausgeglichenen Doppeln spielte der TTC überlegen in den Einzeln auf, sodass ein deutlicher 7:2 Erfolg verbucht werden konnte. Es punkteten Claus Richter/Andreas Dernedde im Doppel, Richter, Dernedde (2), Henryk Pertko (2) und Marvin Heinig in den Einzeln.

Obwohl die 6. Mannschaft der Herzberger gegen den TSC Eisdorf eine 1:7 Niederlage kassierte (Ehrenpunkt durch Lisa Napieralla), sicherte sich das Team durch ein 7:2 beim Schlusslicht RW Hörden III wieder die Tabellenspitze.

Bereits zuvor hatte Lisa Napieralla an Eins gesetzt in der 7. Mannschaft Bekanntschaft mit den Hördenern gemacht, als sie gemeinsam mit Stefan Schröder, Manfred Becker und Jürgen Bergmann einen 7:1 Erfolg erzielte.

Die Jugendmannschaften des TTC Grün-Weiß Herzberg

Drei Spiele in vier Tagen – das schaffte die 1. Jugend aus Herzberg auch nur, weil sie am selben Tag gegen zwei Teams aus Wolfenbüttel antrat. Zunächst hatten Jamie Joel Hampel, Maxim Ruder, Maximilian Harenberg und Alina Weber jedoch Heimrecht gegen die ESV Achim/Börßum und hatten bereits nach dem ersten Durchgang ein sattes 5:1 Polster aufgebaut. In der zweiten Einzelrunde hatte Ruder Pech und unterlag 11:13 im fünften Satz, Harenberg erzielte dann den 7:2 Siegpunkt gegen den Tabellenletzten der Bezirksklasse.

Zwei völlig unterschiedliche Spielverläufe gab es dann in Wolfenbüttel. Gegen den dortigen MTV war es lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe. Doch nach Verlusten im unteren Paarkreuz konnten sich die Gastgeber zum 6:4 absetzen, da nur das Doppel Hampel/Harenberg siegte, gab es eine 5:7 Niederlage.

Vom Ergebnis her gleich, jedoch mit einer Aufholjagd begann das Spiel gegen ESV Wolfenbüttel. Nach einem Rückstand von 1:4 konnten die Herzberger auf 4:6 verkürzen. Auch hier siegte nur das erste Doppel Hampel/Harenberg zum 5:7.

Die Jugendmannschaften des TTC PeLaKa

Die 1. Jugendmannschaft des TTC PeLaKa empfing in der 1. Kreisklasse den TTV Scharzfeld I. Beide Eingangsdoppel gingen klar verloren und dieser Rückstand konnte bis zum Schluss nicht mehr wett gemacht werden. Topspieler Lasse Wachsmuth verkürzte. Jaaron Bode gewann ebenfalls sein Einzel. Als Tamara Lossie überzeugte und Bode in einem hart umkämpften Fünfsatzmatch siegreich war, kam noch einmal Hoffnung auf. Beim Zwischenstand von 4:5 verlor Carlotta Witt bei ihrem ersten Punktspieleinsatz zum Endresultat von 4:6.

Einen vollen Terminkalender hat die 3. Jugend der Herzberger in ihrer 11er-Staffel 3. Kreisklasse. Aus zwei Spielen auf heimischem Parkett konnten Ben Schweser, Juline Marwede, Michelle Podolski, Antonia Haut und Mika Rohrmann das Maximum an Punkten herausholen – zwei Siege gegen RW Obernfeld (9:1) und TTC Förste (8:2) – und stehen damit auf Rang 2.

