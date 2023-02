Team der SG Herzberg wird Vizemeister der Bezirksliga Harz

Herzberg. Die Luftgewehr Auflage-Mannschaft der SG Herzberg zeigt in der Bezirksliga Harz eine starke Leistung. Jetzt geht es in Hannover um den Aufstieg.

Als Vizemeister der Bezirksliga Harz in der Disziplin Luftgewehr Auflage darf die Mannschaft der SG Herzberg erneut beim Aufstiegsschießen zur Landesliga auf dem Bundesstützpunkt des NSSV in Hannover antreten. Insgesamt sechs Mannschaften schießen dort im Wettkampf um die höchsten Ringzahlen. In der Bezirksklasse Harz LG Auflage erreichte die Mannschaft der SG Herzberg II zudem einen hervorragenden dritten Platz.

Die Herzberger Vereinssportleiterin Helga Bierwirth freut sich nun mit ihren Schützen auf das Aufstiegsschießen zur Landesliga Süd. In insgesamt jeweils sieben Runden in der Bezirksliga und Bezirksklasse traten jeweils drei Schützen in einer Mannschaft an. Durch eine gute Beobachtung der Schützen, einem zweiten Trainingstag und einem Stechschießen-Training konnte die erfahrene Herzberger Trainerin immer wieder die Mannschaften perfekt aufstellen und einen guten Wechsel der Schützen zwischen den beiden anspruchsvollen Ligen sichern.

Die SG Zellerfeld sicherte sich in der Bezirksliga ungeschlagen mit 14:0 Punkten den Titel, dabei erreichten die Oberharzer von möglichen 6.300 Ringen an insgesamt sieben Wettkampftagen 6.245 Ringe. Den zweiten Platz belegten Herzberger mit 12:2 Punkten und insgesamt 6.206 Ringen, nur gegen Zellerfeld musste man sich geschlagen geben. Mit starken 298,43 Ringen im Durchschnitt landete die Herzbergerin Ingeborg Teuteberg auf Platz zwei der Ligarangliste. Als Fünfte komplettierte Heide Binnewies (297,71) das starke Abschneiden.

Beim letzten Wettkampf waren 95 Besucher nach Zellerfeld gekommen und verfolgten die spannenden Duelle auf dem Luftgewehrstand. 14 Mannschaften aus der Bezirksklasse und Bezirksliga LG Auflage Harz kämpften um den Titel beziehungsweise gegen den Abstieg. Die SG Pöhlde muss zusammen mit dem KKS Vienenburg den Weg in die Bezirksklasse antreten, aus der Bezirksklasse steigt die SG Zellerfeld II zusammen mit SV Horrido Heckenbeck in die Kreisliga ab.

Die erfolgreichen Herzberger Schützen, die in der Bezirksliga und Bezirksklasse antraten, waren Heide Binnewies, Ingeborg Teuteberg, Janette Balko, Andreas Menge, Wolle Bick, Wilfried Bischoff, Hans-Jürgen Bierwirth und Trainerin Helga Bierwirth.