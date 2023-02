SV Rot-Weiß Hörden II kämpft zweimal über die volle Distanz

Hörden. Während die ersten Herren des SV Rot-Weiß Hörden dem Spitzenreiter unterliegen, läuft es für die zweite Mannschaft in zwei langen Partien besser.

Fleißig im Einsatz waren einmal mehr die Tischtennis-Mannschaften des SV Rot-Weiß Hörden. Wenn auch nicht immer erfolgreich, so stimmte der Kampfgeist zumindest in jeder Partie.

Gegen den TTV Scharzfeld, aktueller Tabellenführer der 1. Kreisklasse, konnte die erste Mannschaft das Spiel nur bis zum 3:3 ausgeglichen gestalten. Rouven Kowalski im Einzel und mit Axel Peters im Doppel punkteten. In seinem ersten Einsatz für die Erste war auch Ersatzmann Alexander Bierwirth gleich erfolgreich. Die folgenden vier Partien gingen allerdings zum 3:7-Endstand verloren.

Die zweite Mannschaft war stark gefordert, beide Punktspiele wurden über die volle Distanz bestritten. Im Auswärtsspiel beim TSV Wulften II hatte der Gastgeber die Favoritenrolle, aber die Hördener waren hoch motiviert und kamen gut ins Spiel. Dem klaren Sieg von Joachim Peters/Marion Lips im Doppel folgte eine knappe Niederlage im fünften Satz von Alexander Bierwirth/Heino Heidelberg-Krö-ning. Danach kam der erste große Auftritt des oberen Paarkreuzes. Bierwirth und Peters spielten stark auf und gewannen jeweils glatt. Unglücklich mit 11:13 musste sich Lips dann im Entscheidungssatz beugen, Wulften glich aus. Die erneute Führung durch Peters und Bierwirth wurde vom starken unteren Paarkreuz der Wulftener erneut zum 5:5 egalisiert. In den Schlussdoppeln lief es aus Hördener Sicht optimal: Zweimal hatte man im fünften Satz zum 7:5-Endstand die Nase vorn.

Von diesem Erfolg beflügelt, wollte man auch gegen den TTK Gittelde/Teichhütte III punkten. Die Gäste spielten taktisch gut und sicher auf, so dass bis zum 1:4 nur Joachim Peters sein Spiel mit Mühe gewann. Nachdem Marion Lips verkürzen konnte schafften Peters und Alexander Bierwirth den Ausgleich. Gegen die abwehrstarken Gäste lieferten sich beide parallel ein enges Duell und mit etwas Glück gingen beide Spiele mit 11:9 im Entscheidungssatz an Hörden. Lips gewann auch ihr zweites Einzel und musste im Schlussdoppel die letzten Körner aktivieren. Das zweite Doppel hatte bereits verloren, aber und Peters/Lips kämpften sich nach Satzrückstand noch in Satz fünf und holten tatsächlich den Punkt zum 6:6-Endstand.

