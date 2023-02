Darum sorgten die TTC-Damen beim Gegner für Kopfschütteln

Mit 14 Spielen hatten die Tischtennis-Mannschaften des TTC Grün-Weiß Herzberg die bislang einsatzstärkste Woche zu verzeichnen. Zum vollen Terminkalender kommt derzeit noch der Ausfall von Jugendtrainer Rudi Krause hinzu, welchen das TTC-Betreuer-Team jedoch gut kompensieren kann.

Sehr erfolgreich agierten die ausgewählten Spieler in den Pokal-Wettbewerben. Sowohl die zweite Jugend mit Luis Rusteberg, Niels Vogt und Alina Weber (4:2 gegen Scharzfeld) als auch die dritte Vertretung mit Juline Marwede, Michelle Podolski und Antonia Haut (4:0 gegen SCW Göttingen) zogen in die nächste Runde ein. Ausgeschieden bei den Herren ist die dritte Vertretung mit Jamie Joel Hampel (1), Stefan Sommer und Marco Peters nach einer 1:4-Niederlage beim SuS Tettenborn. Etwas überraschend, besonders für die Hattorfer Hausherren der dortigen Dritten, konnten Frank Nolte, Alina Steinmetz und Björn Wiegand von Herzberg V die Partie mit 4:1 deutlich für sich verbuchen.

Der Rückrundenstart in der Bezirksklasse für die ersten Herren beim TTC Förste missglückte, zumal Christopher Jablonski nicht im Aufgebot stand und die Paarkreuze aufrücken mussten. Nach dem 8:8 im Hinspiel hatten sich die Herzberger schon mehr als die 4:9-Niederlage ausgerechnet. Die in Bestbesetzung angetretenen Förster konnten sich auch gleich mit 5:2 absetzen, für Herzberg siegten Böttcher/Becker sowie Philip Böttchern im Einzel. Jamie Joel Hampels Erfolg verkürzte den Rückstand auf 3:5, im weiteren Spielverlauf punktete nur noch Karsten Kühne zum 4:9-Endstand.

Damen starten in die Rückserie

Für die Landesliga-Damen begann die Rückserie mit einer 1:8-Niederlage beim TSV Münstedt. Josefine Höche (1), Manuela Schwark, Alina Steinmetz und Ronja Stein mussten die vielen Kilometer ohne zählbaren Erfolg zurücklegen. Am nächsten Tag trat die SG Gifhorn/Vollbüttel zum Duell in der Nicolaihalle an – in exakt der gleichen Formation wie im Hinspiel, bei der die Herzbergerinnen 0:8 untergingen.

Umso verblüffter waren die Gäste, als die Gastgeberinnen mit Höche/Stein sowie Wills/Schwark beide Doppel glatt in nur drei Sätzen nach Hause brachten. Josefine Höche und Jessica Wills bauten den Vorsprung sogar auf 4:0 aus, wonach die spannenden Partien von Manuela Schwark und Ronja Stein knapp verloren gingen. Unverdrossen und von einigen Fans unterstützt, schraubten Höche und Wills das Ergebnis auf 6:2 nach oben, Schwark erhöhte mit einer nervenaufreibenden Fünf-Satz-Schlacht, die von einem Netzroller beendet wurde, sogar auf 7:2. Der Siegpunkt zum 8:4 ließ zwar etwas auf sich warten, dann aber sorgte Höche für Jubel bei Grün-Weiß und Kopfschütteln bei den Gästen. Hoffentlich können die Spielerinnen diese tolle Form auch in den nächsten Spielen abrufen.

Eine super Mannschaftsleistung vollbrachte die zweite Mannschaft in der Kreisliga, wobei einige Aktive als „mehrfach einsetzbare Geheimwaffen“ unterwegs sind. In der Aufstellung Josefine Höche, Michael Winter, Sebastian Lagershausen und Jörg Zupke mussten nur fünf Kilometer bis zum TTC Lonau gefahren werden, dafür zog sich die Partie in die Länge. Nach einem 4:0 Blitzstart konnte Lonau verkürzen, lediglich Sebastian Lagershausen punktete danach zweimal in seinen Einzeln. Den Schlusspunkt unter eine enge Partie setzte das Duo Winter/Zupke zum 7:5-Erfolg.

Mit gleichem Ergebnis endete das Spiel der vierten Herren gegen den TSV Schwiegershausen. Gerhard Walter, Raja Schrader, Frank Nolte und Uwe Bischoff verbuchten ebenfalls drei Doppel und jeder ein Einzel zum Sieg, der sie nun als Tabellenzweiter der 2. Kreisklasse platziert. Nach dem Spielprotokoll auf verlorenem Posten, jedoch durchaus widerspenstig, kassierte die fünfte Mannschaft ein 0:7 beim TTC Förste III.

Sechste Mannschaft an der Spitze

Die sechste Mannschaft führt weiter die Tabelle der 4. Kreisklasse an, zuletzt wurde ein 7:2-Sieg beim TTC Förste V erzielt. Daniel Sattler, Sophia Helbing, Nico Beck und Sebastian Müller waren beteiligt. Die siebte Mannschaft fand keine rechte Mittel, um sich gegen den TSC Eisdorf zur Wehr zu setzen. Joachim Matuschewski erzielte beim 1:7 den Ehrenpunkt.

Die dritte Jugend dominierte in der Aufstellung Ben Schweser, Juline Marwede, Michelle Podolski und Antonia Haut beim TSV Langenholtensen III fast nach Belieben und gab beim 10:0-Sieg nur zwei Sätze ab. In der Rolle des Underdogs standen die Mädchen zusammen mit Mika Rohrmann dann der SG Rhume gegenüber, bei denen in der Rückrunde nach der Umstellung auch die tatsächlich vier stärksten Spieler antreten. Dementsprechend deutlich fiel mit 0:10 das Ergebnis aus, wobei Marwede gleich zweimal erst nach der vollen Distanz knapp unterlag und auch Haut sowie Rohrmann keine leichte Beute waren.

