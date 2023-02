Förster Herren erobern Tabellenführung in der Bezirksklasse

Am vergangenen Wochenende standen für die erste Herren des TTC Förste zwei Punktspiele in der Bezirksklasse an. Zum einen musste man bei der vierten Vertretung des Bovender SV antreten, dann empfang man den TTC Grün-Weiß Herzberg zum Altkreis-Duell.

Den Grundstein für eine erfolgreiche Auswärtsreise nach Bovenden legten die Mannen um Mannschaftsführer Lutz Dederding bereits in den Doppeln, sollten doch alle drei Spiele an die Förster gehen. Nachdem der Gastgeber verkürzen konnte, ließ der TTC in keiner Phase des Matches etwas anbrennen, so dass das Spiel letztlich mit einem 9:4-Erfolg für Förste endete.

Einen Tag später empfing man den Tabellenvierten aus Herzberg in der Förster Turnhalle. Den Flow des Auswärtserfolgs nahm man direkt mit in das Heimspiel und sorgte auch hier für klare Verhältnisse. Einem 3:1-Vorsprung zu Anfang der Partie ließen die Förster Cracks Punkt um Punkt folgen und siegten letztendlich unangefochten ebenfalls mit 9:4. Mit diesen zwei Erfolgen konnte man die Tabellenführung erst einmal wieder zurück erobern. Für die Förster waren in den Doppeln Dix/Dederding, Jorgowski/Steffens (2) und Bornemann/Gropengießer (2) erfolgreich. Im Einzel steuerten Alexander Dix (4), Oliver Steffens (4), Uwe Bornemann (3) sowie Lutz Dederding (2) die Siege bei.

Im Regionspokal hingegen musste man gegen den klassenhöheren SCW Göttingen III im Achtelfinale die Segel streichen. Bei der 1:4-Niederlage war es Alexander Dix, der den Ehrenpunkt für die Hausherren erspielte.

Dritte Mannschaft auf Erfolgswelle

Weiter auf einer Erfolgswelle schwimmt die dritte Mannschaft der Förster. Gegen den TTC GW Herzberg V gelang durch Punkte von Ettig/Ettig, Bosse/Behrens, Thorsten Bosse (2), Rüdiger Behrens, Sascha und Jason Ettig ein ungefährdeter 7:0-Erfolg, der das Team inzwischen bis auf Platz drei der 2. Kreisklasse gespült hat.

Der TTC IV hingegen versucht in der 3. Kreisklasse weiter den Anschluss zu halten, obwohl der Abstieg kaum mehr zu verhindern ist. Bei der 2:7-Niederlage gegen SuS Tettenborn II sorgten einmal mehr Steffens/Mues und Werner Steffens die für die Pluspunkte.

In der 4. Kreisklasse hatte die Fünfte den TTC GW Herzberg VI zu Gast. Dass gegen den Tabellenführer kein Blumentopf zu gewinnen war, musste neidlos anerkannt werden. Bei der 2:7-Niederlage konnte Norbert Blume/Daniel Gross im Doppel sowie Bend Braukhof für die Förster Punkte sorgen. Auf verlorenen Posten stand die sechste Mannschaft beim TV Pöhlde III. Bei der 0:7-Niederlage konnte lediglich ein Satz durch Claudia Gross gewonnen werden.

Knapp an einer Punkteteilung schrammte die erste Jugend gegen Rot-Weiß Obernfeld III vorbei. Man geriet zwar schnell 0:4 in Rückstand, holte dann aber auf, um zuletzt doch mit 4:6 den Kürzeren zu ziehen. Jannik Moreira und Rian Neitzel erspielten mit jeweils zwei Siegen die Förster Punkte.

Die zweite Herren musste derweil im Kreispokal bei Eintracht Wulften antreten. Es entwickelte sich eine spannende Begegnung, bei der Jens Sindram, Dennis Weber und Jeremy Ettig einen knappen 4:3-Sieg einfahren konnten und somit ins Viertelfinale einzogen. Im Kreisklassenpokal war für die letzten verbleibenden Förster Teams hingegen im Achtelfinale Schluss. Die Dritte verlor knapp mit 3:4 gegen den TSV Schwiegershausen, während die Vierte gegen den TTC Pe-La-Ka III beim 0:4 chancenlos war.