Turniere der JSG Söse/Harz: Tore satt und rundum gelungen

247 Treffer in 79 Spielen – bei den vier Hallenturnieren der JSG Söse/Harz am vergangenen Wochenende zeigten sich die Jugendfußballer der G- und D-Junioren äußerst treffsicher und sorgten bei den zahlreichen Zuschauern in der Osteroder Lindenberghalle für Begeisterung.

Die fleißigsten Punkte- und Toresammler bei den G-Junioren kamen am Samstag bei den Anfängern vom FC Eisdorf und am Sonntag bei den Fortgeschrittenen von der JSG Söse/Harz. Da alle teilnehmenden Nachwuchskicker an beiden Tagen reichlich Spielpraxis sammeln konnten und ordentlich Spaß beim Kicken hatten, bekam am Ende jeder Teilnehmer bei der Siegerehrung eine Medaille als Belohnung. Mit dabei waren die Teams des FC Merkur Hattorf, VfR Dostluk Osterode, FC Eisdorf, TuS Clausthal-Zellerfeld, VfL Herzberg, JSG Eintracht HöhBernSee/Bilshausen und insgesamt vier Mannschaften der gastgebenden JSG Söse/Harz.

Die D1-Junioren spielten am Samstag ein Turnier mit Mannschaften aus der Region. Nachdem sich zum Auftakt Tuspo Petershütte und TuS Clausthal-Zellerfeld mit 1:1 getrennt hatten, entwickelte sich im weiteren Verlauf ein Kopf-an-Kopf-Rennen dieser beiden Teams um den Turniersieg. Beide gewannen ihre fünf folgenden Begegnungen, am Ende lagen die Oberharzer in der Tordifferenz hauchdünn vorne. Dahinter landeten die JSG HarzTor/Neuhof, die JSG Söse/Harz A, der VfL Herzberg, der VfR Dostluk Osterode und die JSG Söse/Harz B.

Überregionale Gäste am Sonntag

Überregional wurde es am Sonntag beim Turnier der D2-Jugend. Gespielt wurde in zwei Gruppen mit anschließenden Platzierungsspielen. Der SV BW Neuhof, der aus einem Stadtteil von Hildesheim angereist war, holte sich in der Gruppe A mit vier souveränen Siegen den Spitzenplatz vor der SVG Einbeck 05. In Gruppe B zogen der SC Hainberg und der VfB Sangerhausen ins Halbfinale ein.

Die beiden Gruppensieger waren dann auch im Halbfinale nicht zu stoppen. Der SV BW Neuhof setzte sich mit 5:2 gegen Sangerhausen durch. Der SC Hainberg behielt gegen die SVG Einbeck mit 2:1 die Oberhand. Im Finale krönte sich dann die beste Mannschaft des Tages vom SV BW Neuhof mit einem 2:0-Erfolg gegen den SC Hainberg zum Turniersieger. An den SV BW Neuhof gingen auch die weiteren Ehrungen für den besten Spieler, den besten Torhüter und den treffsichersten Torschützen. Sangerhausen komplettierte als Dritter das Podest, es folgten die SVG Einbeck, der JFV West Göttingen, der SV Alfeld, der MSV Eisleben, der SC U Salzgitter, die JSG Söse/Harz B und die JSG Söse/Harz A.

Zwei Tage, vier Turniere, eine Meinung: Es hat Spaß gemacht, den Nachwuchskickern beim Budenzauber in der Lindenberghalle zuzusehen. Bedanken möchte sich die JSG Söse/Harz bei den Sponsoren der großen Tombola, den vielen Helfern rund um das Turnier und den Schiedsrichtern für eine rundum gelungene Veranstaltung.