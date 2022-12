FSV Wacker Nordhausen spielt unentschieden

Sabri Vaizov hat im FSV-Wacker-Nordhausen-Tor im Spiel gegen den FC Oberlausitz wenig zu tun gehabt: In dem Remis fielen kaum Torschütze..

Beim FSV Wacker Nordhausen ist am Sonntag in der NOFV-Oberliga Süd der FC Oberlausitz Neugersdorf zu Gast gewesen. Die Begegnung blieb torlos.

Was sich auf dem Platz abspielte, hatte wenig mit Oberliga zu tun: viele Ballverluste, verlorene Zweikämpfe, Fehlpässe und Gebolze.

Veränderte Aufstellung bei Wacker

Wacker-Trainer Matthias Peßolat hatte sein Team im Vergleich zum vergangenen Auswärtsspiel umgestellt und Felix Schwerdt als Innenverteidiger gebracht. „Er redet viel, hält den Laden zusammen und kann Initialzündungen geben. Das hat er auch echt gut gemacht“, so Peßolat mit der Begründung, seinen Kapitän eher in der Defensive spielen zu lassen.

Schwerdt hatte kurz vor dem Ende eine gute Gelegenheit. Sein Kopfball aber ging knapp neben den Kasten. Zuvor war es Linus Czosnyka, der einmal durchbrach und die Möglichkeit auf das goldene Tor hatte. Lennart Liese, der die Standards alle machte, versuchte es einmal mit einem Schüsschen. Und Robert Knopp hatte so etwas wie eine Torchance. Aber alles wirkte halbherzig und unentschlossen. Bloß keinen Fehler machen – so sah es in den gesamten 90 Minuten aus.

Schlechte Torbilanz

„Es war klar, dass wir keinen Hurra-Fußball spielen. Aktuell ist der Wurm drin. Wichtig ist dennoch, dass wir zu Null gespielt haben. Das war eine Vorgabe, nachdem wir die Schießbude der Liga waren“, so Peßolat. Für Wacker bedeutet das Remis, dass sie die Chance, am FC vorbeizuziehen, verpasst haben und mit nun 15 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz bleiben. Der FC macht einen Platz gut und landet an 15. Stelle.

Vier Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Besonders bitter: die insgesamt 31 Gegentore – das sind mehr als zwei pro Spiel. Dabei geht von Nordhausen durchaus Torgefahr aus: Mit bisher acht Treffern teilt sich Wacker-Spieler Robert Koch den vierten Platz in der Torjägertabelle mit Kevin Hildach vom FC Einheit Wernigerode.

So geht es weiter

Am kommenden Samstag, 10. Dezember, soll es im Kampf gegen den Abstieg weitergehen. Dann sind die Oberliga-Fußballer aus Nordhausen in Dachwig beim FC An der Fahner Höhe zu Gast, aktueller Tabellenplatz 16, Anpfiff 13 Uhr.