Tischtennis: Förster Herren fahren zwei Siege ein

Förste. Die erste Mannschaft klettert in der Bezirksklasse damit auf den zweiten Tabellenplatz

Die erste Herren präsentiert sich in Topform.

Jede Menge Spiele standen für die Mannschaften des TTC Förste auf dem Programm. In der Bezirksklasse konnten die ersten Herren mit zwei Siegen überzeugen.

Beim Gastgeber SV Rollshausen trat man erstmals in dieser Saison mit der besten Formation an. Einem 2:0 der Heimmannschaft ließen Bornemann/Gropengießer den Anschlusspunkt folgen. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der keiner der Kontrahenten sich entscheidend absetzten konnte.

Bis zum Stand von 5:5 siegten auf Förster Seite Alexander Dix, Oliver Steffens, Uwe Bornemann und Yannik Jorgowski. Danach kippte das Match zugunsten des TTC Förste und abermals Steffens, Jorgowski, Bornemann und der in dieser Serie zum ersten Mal einsatzbereite Lutz Dederding sorgten letztlich für den 9:5-Auswärtserfolg.

Bovenden ist chancenlos

Im Heimspiel gegen den Bovender SV IV ließen die Cracks aus Förste keinen Zweifel aufkommen. Schnell war eine 4:0-Führung herausgespielt, die die Gäste mit zwei Gegenpunkten noch beantworten konnten. Danach dominierte aber nur noch der Gastgeber, so konnte ein ungefährdeter 9:2-Sieg eingefahren werden.

Bei diesen Erfolg, der die Mannschaft auf Platz zwei katapultierte, waren Steffens/Jorgowski, Dix/Dederding, Bornemann/Gropengießer sowie Alexander Dix (2),Yannik Jorgowski, Uwe Bornemann, Julian Gropengießer und Oliver Steffens im Einsatz.

Niederlage beim Tabellenführer

Zum letzten Punktspiel der Hinrunde trat die Dritte beim verlustpunktfreien Tabellenführer TTC Hattorf III an. Wieder einmal musste man auf drei Stammspieler verzichten. Dennoch ließen sich die Förster nicht entmutigen.

Bei der 2:7-Niederlage hatten sie sogar die Chance, ein knapperes Ergebnis zu erzielen, doch einige Fünf-Satz-Spiele gingen an die Gastgeber. Die beiden Punkte sicherten Sascha und Jason Ettig. Trotz Personalmangels konnte man die Hinrunde mit einem guten dritten Platz abschließen.

Die vierte Herren trat in ihrem vorletzten Spiel bei der Reserve des TSV Wulften an. Auch hier war beim Tabellenzweiten nichts zu holen. Ebenfalls mit dreifachem Ersatz angetreten, war es Günter Bosse, der durch seine beiden Punkte die 2:7-Niederlage nicht verhindern konnte. Bemerkenswert sei erwähnt, dass die Ergänzungsspieler des TTC Förste sich immer einsatzbereit zur Verfügung stellen und einen hervorragenden Job verrichten. Ohne sie würde man wohl den Spielbetrieb nicht so aufrechterhalten können.

Fünfte mit Krimi in Pöhlde

Die fünfte Mannschaft hatte zwei Spiele zu absolvieren. Zuerst ging es zum TV Pöhlde III. Nach einer 3:1-Führung der Gastgeber, es punkteten für Förste Blume/Braukhoff im Doppel, drehte sich die Begegnung und man lag durch Siege von Neuzugang Violetta Matanz, Louis Sindram und Norbert Blume 4:3 in Führung.

Den Ausgleich der Pöhlder beantworteten erneut Sindram und Matanz mit dem 6:4-Zwischenstand. Die beiden Schlussdoppel gingen aber verloren, so dass am Ende ein gerechtes 6:6-Unentschieden zu Buche stand. In der zweiten Partie gegen TTC Herzberg VII war kein Blumentopf zu gewinnen. Der Tabellenzweite machte bei der 1:7-Niederlage kurzen Prozess. Den Ehrenpunkt für Förste holte einmal mehr Norbert Blume.

Die Sechste aus Förste trat zum letzten Spiel in diesem Jahr bei der Dritten von Rot-Weiß Hörden an. Es entwickelte sich ein spannender Verlauf.

Bis in die Schlussdoppel

Vor den Schlussdoppeln führte man durch Spielgewinne von S. Ettig/Matanz, Melanie Peinemann (2), Karola Blume (2) und Iris Ahrens-Armbrecht mit 6:4. Große Freude kam dann auf, als das Doppel Stefanie Ettig/Violetta Matanz nach einem hart umkämpfte Fünf-Satz-Erfolg den 7:4-Sieg für Förste perfekt machte.

Kurz vor ihrem erste Punktgewinn stand die neuformierte Jugendmannschaft. In Hörden holte man ein 0:3 durch Jannik Claus, Tim Dix und Rian Neitzel zum zwischenzeitlichen 3:3 auf, ehe dann die Hördener zweimal punkteten.

Nachdem Rian Neitzel noch einmal verkürzen konnte, folgte der 4:6-Schlusspunkt für Hörden. Im zweiten Spiel der Woche hatte man beim Nikolausberger SC dann keine Chance und unterlag dem Gastgeber mit 1:9. Den Ehrenpunkt für die Förster Jugend erspielte Kathi Klocke.