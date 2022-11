BG Göttingen kehrt für zwei Spiele in die Lokhalle zurück

Die Basketballer der BG Göttingen kehren im Februar für zwei Heimspiele in die legendäre Lokhalle zurück. Das hat der Bundesligist aus Südniedersachsen jetzt bestätigt. Nach intensiven Gesprächen steht fest, dass die Veilchen am 9. und 11. Februar in der Lokhalle auflaufen werden. Noch nicht fest steht hingegen, wen die Südniedersachsen an der Stätte des größten Triumphs empfangen werden. Im Frühjahr 2010 hatten die Göttinger vor heimischer Kulisse die Euro Challenge gewonnen. Der Umzug in das Industrie-Denkmal wird nötig, da die Sparkassen-Arena ab Januar für fast drei Monate nicht zur Verfügung stehen wird.

Mutmaßlich vier Bombenblindgänger sollen auf dem Gelände zwischen der S-Arena und der Leine am Samstag, 25. März 2023, unschädlich gemacht werden. Da bereits im Vorfeld umfangreiche Vorarbeiten notwendig sind, muss die Heimspielstätte der BG ab dem 5. Januar bis zur Entschärfung Ende März gesperrt werden. Sechs Heimspiele der Veilchen (Hamburg, Heidelberg, Bayreuth, Crailsheim, Oldenburg und Bonn) fallen in diesen Zeitraum.

Erleichterung bei der BG

Zwei dieser Spiele werden nun in der Lokhalle ausgetragen, die anderen Duelle werden auf Termine verschoben, an denen die Sparkassen-Arena verfügbar sein wird. „Wir sind sehr erleichtert, dass für unsere Heimspiele eine gute Lösung gefunden wurde. Die zwei Spiele in der Lokhalle werden ein Highlight für unsere Spieler, Fans und Mitarbeiter – darauf freuen wir uns sehr“, zeigt sich Frank Meinertshagen, Geschäftsführer der Pro Basketball Göttingen GmbH, über den Umzug erleichtert.

„Es liegt aber noch viel Arbeit vor uns, weil nun die Termine mit den einzelnen Teams und der Liga abgestimmt werden müssen. Da werden wir in den nächsten Tagen die Gespräche weiter intensivieren“, ergänzt der BG-Geschäftsführer. Das letzte Heimspiel vor der Arena-Sperrung werden die Göttinger am 4. Januar gegen den Mitteldeutschen BC austragen. Läuft alles nach Plan, wird dann am 1. April gegen Ulm wieder in der Sparkassen-Arena um Punkte gekämpft.

„Sicherheit an erster Stelle“

„Wir alle haben uns diese schwierige Situation nicht ausgesucht, in die uns der Verdacht auf Bombenblindgänger bringt. Die Sicherheit der Menschen steht an erster Stelle, für die Sperrung gibt es keine Alternative“, erläutert der Erste Stadtrat Christian Schmetz, Leiter des Einsatzstabes für die Kampfmittelbeseitigung

Schmetz führt fort: „Umso mehr danke ich allen Beteiligten für die lösungsorientierte Zusammenarbeit und Unterstützung. Man kann heute sagen: Wir sind auf einem guten Weg. Dass wir uns gerade so intensiv mit der BG befassen müssen, hat mit den komplexen Vorgaben an eine BBL-Halle zu tun. Wir dürfen aber nicht aus dem Blick verlieren, dass die S-Arena eine Schulsporthalle ist. Der Anteil des Otto-Hahn-Gymnasiums an der Gemeinschaftslösung ist daher umso höher einzuschätzen. Und auch für den Vereinssport müssen noch Lösungen gefunden werden – es gibt also noch viel zu tun.“

Nähere Infos zu den Spielterminen und dem Kartenvorverkauf gibt die BG Göttingen bekannt, sobald die Ansetzungen feststehen.