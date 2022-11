BG-Youngsters müssen sich Jena geschlagen geben

Am Ende wollten die Körbe nicht mehr fallen

Eine knappe Niederlage haben die Sartorius Youngsters in der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL/U16) hinnehmen müssen. Das Team von Youngsters-Headcoach Marjo Heinemann verlor im heimischen Sartorius Basketball Lab gegen Medipolis SC Jena 75:80 (41:41).

„Jena hat seine große Überlegenheit unter den Körben genutzt und leicht am Brett gepunktet“, sagte Heinemann nach dem Spiel. Die Sartorius Juniors hatten am Wochenende in der Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL/U19) spielfrei.

Ausgeglichene Partie

Die Partie der Youngsters gegen Jena war ein Duell auf Augenhöhe. Das von der Offensive geprägte erste Viertel entschieden die Gäste aus Thüringen knapp 25:26 für sich. Im zweiten Abschnitt funktionierte die Verteidigung des Veilchen-Nachwuchses dann besser – nur 15 Punkte gestatteten die Hausherren Jena und glichen die Partie zur Halbzeitpause aus (41:41).

Auch nach dem Seitenwechsel konnte sich keines der beiden Teams einen wirklichen Vorteil erarbeiten, sodass es mit einem 61:61 in den Schlussabschnitt ging – es spitze sich zu. Kurz vor Ende der Partie gingen die Göttinger in Führung, verpassten aber die Chance, sich weiter abzusetzen.

Im Gegenzug holten die Gäste bei vergebenen Freiwürfen wichtige Offensiv-Rebounds und entschieden das spannende Duell für sich. „Jena hat seine Vorteile unter den Körben genutzt. Da haben auch unsere elf getroffenen Dreier von 22 Versuchen und mehr basketballerische Klasse nicht zum Sieg gereicht“, so Heinemann.

Die Spiel-Statistiken

JBBL Sartorius Youngsters – Medipolis SC Jena 75:80 (41:41). Die Viertel im Überblick: 25:26, 16:15, 20:20, 14:19Sartorius Youngsters: Haase (14 Punkte/1 Dreier), Darmaillacq, Töllner (15/3, 5 Assists), Großbach (12/2), Nguyen (24/3), Lojo, Hutapea, Gibhardt (6), Braaß, Penner (4, 5 Rebounds), Schaefer, Fichtler.Medipolis SC Jena: Lenz, Haring (5 Punkte/1 Dreier), Wick (3), Bathe (13/1), Kimm, Oeser (3), Wieprecht (5), Möhrl (8), Reinhardt (3), Schmitt (24), Schmidt (n.e.), Grau (16, 10 Rebounds, 5 Assists).