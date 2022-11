SFC Harz-Weser richtet Volleyball-Turnier aus

Osterode. Am Sonntag, 13. November, kommt es bereits zur 19. Ausgabe des Volleyball-Turniers in Osterode.

Am Sonntag fliegen in Osterode die Volleybälle.

Das 19. Volleyballturnier des SFC Harz-Weser findet am Sonntag, 13. November, in der Sporthalle Lindenberg in Osterode am Harz statt.

Das Turnier ist 2022 mit 20 startenden Teams zum vierten Mal in Folge ausgebucht. Der Teilnehmerrekord aus dem Jahr 2021 ist somit eingestellt. Die Anmeldephase hatte 2022 einen überraschenden Verlauf, denn bereits nach drei Wochen waren alle freien Plätze vergeben.

In diesem Jahr fehlen ein paar Stammgäste und außer dem SFC selbst ist kein weiteres Team aus dem Altkreis Osterode am Harz am Start. Es werden aber wieder viele Mannschaften aus dem überregionalen Bereich den Weg in den Harz finden. Traditionell dabei sind die Gäste der TU Clausthal. Aus dem Nahbereich sind zwei weitere Teams aus der Bergstadt und Mannschaften aus Göttingen vom SV Groß Ellershausen und Tuspo Weende dabei. Dazu kommt je eine Mannschaft vom DJK Kolping Northeim und aus Ilfeld.

Sogar aus Bremer Team reist an

Die Teams ESV Wolfsburg, SV Fümmelse, PSV und USC Braunschweig sowie VfL Eintracht Hannover müssen früh aufbrechen, um pünktlich zum Spielbeginn um 10 Uhr einzutreffen. Die weiteste Anreise hat dieses Jahr erneut eine Mannschaft aus Bremen, die zum fünften Mal in Osterode zu Gast ist und sich 2018 und 2019 den Turniersieg sichern konnte. Neben zwei Teams vom gastgebenden SFC vervollständigen drei gemischte Mannschaften mit Aktiven aus Göttingen, Hannover, Gifhorn und Wolfsburg das Teilnehmerfeld. Aufgrund der in den vergangenen Jahren gezeigten Leistungen werden sich spannende Begegnungen auf einem guten Niveau entwickeln.

Harz-Weser freut sich am Sonntag auf viele Zuschauer und Zuschauerinnen.