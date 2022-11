FSV Wacker Nordhausen bleibt zu Hause ungeschlagen

Auch im vierten Heimspiel der Saison in der NOFV-Oberliga Süd bleibt der FSV Wacker Nordhausen im heimischen Albert-Kuntz Sportpark ohne Niederlage, kam gegen den VFC Plauen letztlich aber nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus.

Der VFC hatte in der ersten Halbzeit ganz klar das Heft des Handelns in der Hand. Den Gästen aus dem Vogtland gelang durch Topscorer Lucas Will ein Blitzstart und die frühe Führung 180 Sekunden nach Spielbeginn. Christopher Bikaku erhöhte in der Folge für die Gäste (24.). Bei Wacker lief noch nicht viel zusammen, der Anschlusstreffer durch Robert Knopp kurz vor der Pause fiel durchaus glücklich.

Die Peßolat-Elf agierte nach dem Seitenwechsel mutiger und engagierter. Die gelb-rote Karte für den Plauener Alexander Morosow in der 50. Minute spielte der Heimelf in die Karten. Doch das Überzahlspiel wollte sich zunächst noch nicht auf das Ergebnis auswirken. In der 78. Minute sahen die 320 Zuschauer dann das schönste Tor der Partie durch Nick Poser, der sich sehenswert in die Gefahrenzone des Gegners dribbelte und dann trocken abzog, Wacker hatte damit auf 2:2 gestellt.

Als Knopp wenig später die Führung für die Hausherren erzielte, glich der Albert-Kuntz-Sportpark einem wahren Tollhaus. Doch die Glücksgefühle sollten nicht lange wehren. Vom Anstoßpunkt weg gelang Plauen prompt der 3:3-Ausgleich, welcher gleichbedeuten mit dem Endstand war.