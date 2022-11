HSG-Herren feiern den ersten Auswärtssieg der Saison

Das war am Ende eine ziemliche Nervenschlacht für die HSG Oha. In der Handball-Verbandsliga gewann die Mannschaft von Jens Wilfer denkbar knapp mit 29:28 (14:13) gegen den HV Barsinghausen und glich damit das Punktekonto wieder aus.

Die Harzer fanden gut in die Partie und gingen mit 3:1 in Führung (4.). Beide Mannschaften drückten auf das Gaspedal und spielten mit viel Tempo. Damit konnte der Gastgeber besser umgehen, scheiterte dann jedoch häufig an HVB-Schlussmann Jörg Harre, der gleich zwei Gegenstöße vereitelte und auch in der Folge voll auf der Höhe war. Barsinghausen spielte sehr leidenschaftlich und holte sich immer wieder Energie von der lautstarken Bank. Die 6:0-Abwehr der Gäste war griffig, die Wilfer-Sieben tat sich schwer, Lösungen zu finden. Das Spiel kippte so etwas zu Gunsten Barsinghausens (4:5, 11.).

Der Oberliga-Absteiger war nun besser, gerade im Rückraum gewann die Mannschaft von Sebastian Reichhardt viele Eins-gegen-Eins-Duelle. Mit Expresspässen verlagerten die Gäste das Spiel schnell, um dann in die Zweikämpfe zu gehen. Bis kurz vor der Halbzeit blieb der HVB knapp in Führung, zur Pause hatte die HSG aber mit 14:13 die Nase leicht vorne. „Das war von Beginn an ein offenes Spiel. Barsinghausen ist uns im Angriff mit viel Druck und Dynamik begegnet und hat gut nach außen abgeräumt“, lobte HSG-Coach Wilfer vor allem Philipp Obrock, der am Ende zehn Treffer erzielte. „In der Abwehr haben sie sehr kompakt gestanden, so dass es für uns am Kreis keine Luft gab. Das haben wir in der zweiten Halbzeit durch ein breiteres Spiel versucht zu ändern.“

HSG setzt sich ab

Der erste HSG-Treffer der zweiten Hälfte ließ jedoch vier Minuten auf sich warten, danach war der Gastgeber voll drin. Nach einer Zeitstrafe gegen Merlin Mißling entschied die HSG die Unterzahl mit 2:0 für sich, Bengt Mackensen parierte einen Siebenmeter, emotional war die HSG jetzt klar im Vorteil (19:16, 40.). Harre konnte sich nicht mehr so in Szene setzen, für ihn kam Jonas Wand in die Partie, der allerdings auch glücklos bleiben sollte.

In der Abwehr packte der Gastgeber ebenfalls besser zu (24:19, 48.). Barsinghausen stellte nun in der Abwehr um und setzte die HSG mit einer 5:1-Deckung unter Druck. Als in der 54. Minute immer noch eine 27:23-Führung für die HSG stand, spielte der HVB sogar mit zwei vorgezogenen Spielern. Mit Erfolg: Tobias Kassner hatte zwar Pech mit zwei Pfostentreffern, insgesamt wurde die HSG hektisch und machte viele technische Fehler, Barsinghausen nutzte das aus und war bis auf ein Tor dran (28:27, 59.).

Dabei war sogar noch mehr drin für die Gäste, Niklas Berger parierte in der 58. Minute aber überragend. Wilfer nahm eine Auszeit und im darauffolgenden Angriff markierte Sebastian Heiler das 29:27. Der erneute Anschlusstreffer blieb ohne Folgen, die HSG gewann ihr drittes Heimspiel. „Barsinghausen war wie erwartet eine gute Mannschaft. Sie haben nie aufgegeben und uns alles abverlangt, leidenschaftlich war das der bisher beste Gegner. Ich glaube trotzdem, dass der Sieg für uns verdient war, wir haben unsere Angriffe insgesamt gut verwertet. Die Sequenz am Ende darf uns trotzdem nicht passieren“, so Wilfer.

HSG: Berger, Mackensen – Großkopf (4), Wecker (4), Kassner (4), Mönnich (6/1), Waldmann, Allershausen (1), Diederich (1), Scheffler, Mißling (2), Heiler (6/1), Schlappig (1).